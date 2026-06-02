De cuánto es la fortuna de Tate McRae, la estrella pop que es furor en internet

Con apenas 13 años, logró destacarse en un competitivo reality y cautivar el corazón de millones de personas.

La estrella pop canadiense ya es escuchada por millones de personas.

Tate McRae se convirtió en una de las artistas jóvenes más exitosas de la música internacional gracias a una combinación de talento para el baile, composición y una fuerte presencia en redes sociales. La canadiense logró transformar la popularidad que obtuvo en internet en una carrera musical de alcance global.

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Nacida en Calgary, Canadá, en 2003, McRae comenzó destacándose como bailarina profesional antes de dar el salto definitivo a la música. Con el paso de los años, sus canciones acumularon miles de millones de reproducciones y la posicionaron entre las figuras más escuchadas de su generación.

Su nombre ganó aún más notoriedad gracias a éxitos virales como "You Broke Me First" y "Greedy" , temas que dominaron plataformas como TikTok y Spotify. En la actualidad, es considerada una de las grandes referentes del pop contemporáneo y cuenta con una fortuna millonaria construida a partir de la música, las giras y los acuerdos comerciales.

Su salto a la fama la llevó a conocer a sus celebridades favoritas.

Tate Rosner McRae nació el 1 de julio de 2003 en Calgary, provincia de Alberta, Canadá. Durante parte de su infancia vivió en Omán debido al trabajo de su padre y allí comenzó a tomar clases recreativas de danza mientras su madre se desempeñaba como profesora de baile.

Cuando regresó a Canadá profundizó su formación artística y se entrenó en distintas disciplinas de danza, incluyendo ballet. Su talento llamó rápidamente la atención y obtuvo reconocimientos en competencias nacionales e internacionales, convirtiéndose en una de las jóvenes bailarinas más prometedoras de su país.

El gran salto llegó en 2016 cuando participó en el programa televisivo "So You Think You Can Dance". Con apenas 13 años logró terminar entre los mejores participantes y se transformó en una de las revelaciones del certamen, lo que le dio una enorme exposición pública.

Tate McRae Desde muy chica fue reconocida por su participación en un reality show. Imagen: Página Oficial de Instagram Tate McRae

Paralelamente comenzó a compartir canciones originales en YouTube. Una de ellas, "One Day", se volvió viral y acumuló millones de reproducciones, despertando el interés de varias compañías discográficas. Finalmente, en 2019 firmó con RCA Records e inició oficialmente su carrera como cantante profesional.

La explosión de su carrera como popstar

Tras su firma con RCA Records, McRae lanzó sus primeros trabajos discográficos y comenzó a construir una audiencia internacional. El verdadero punto de inflexión llegó con "You Broke Me First", canción que se convirtió en un fenómeno global y la instaló definitivamente en la escena pop.

Su crecimiento continuó con una serie de sencillos exitosos y el lanzamiento de álbumes que ampliaron su alcance comercial. Más adelante, canciones como "Greedy" la transformaron en una estrella mundial, acumulando cifras millonarias de reproducciones en plataformas digitales y una enorme presencia en redes sociales.

Tate McRae Gracias a su talento, sus shows recaudaron millones de dólares. Imagen: Página Oficial de Instagram Tate McRae

La cantante también desarrolló una intensa actividad en vivo. Sus giras internacionales, participaciones en festivales y presentaciones en importantes ceremonias de premios se convirtieron en una fuente clave de ingresos. Distintas estimaciones señalan que buena parte de sus ganancias provienen de los conciertos, los derechos de reproducción y los acuerdos publicitarios.

En 2025 alcanzó otro hito en su carrera con un álbum debutando en el número uno y más de 50 millones de oyentes mensuales en Spotify, cifras que la consolidaron entre las artistas pop más influyentes de la actualidad.

Fortuna de millones: el patrimonio de Tate McRae

De acuerdo con las estimaciones publicadas por portales especializados en fortuna de celebridades, el patrimonio de Tate McRae asciende a aproximadamente u$s4 millones. La cifra contempla ingresos provenientes de ventas musicales, regalías, reproducciones en plataformas digitales, actuaciones en vivo y contratos comerciales.

Aunque distintos análisis recientes ubican su fortuna potencial entre los u$s4,5 millones y u$s6 millones, la estimación más citada continúa siendo la de u$s4 millones. Con apenas 22 años, la cantante canadiense sigue expandiendo su carrera y todo indica que su patrimonio continuará creciendo durante los próximos años.