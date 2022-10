Arde Juntos: UCR aísla a Manes para contener furia del macrismo

Además, la UCR le advirtió a Manes que "cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de donde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde JxC". Y agrega: "Es tiempo de aprender: cuidar este anhelo de los argentinos es responsabilidad de todos". En otro tramo del documento, se afirma que la UCR "trabaja cotidianamente para fortalecer JxC, que es la única herramienta para terminar con este ciclo de kirchnerismo que llevó a más inflación, más pobreza y más degradación institucional".

El comunicado sostiene que la UCR viene "gestionando exitosamente provincias, municipios y universidades" y también "con quienes surgieron de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2021, y que mostraron su fortaleza en las elecciones generales". Por último, en el texto difundido de manera orgánica por el partido, la UCR expresa que busca "consolidar la unidad de nuestra coalición en sus distritos" mediante "el trabajo técnico conjunto" de todos los socios de la coalición.

El comunicado llega en medio de los duros reproches de referentes de PRO pero también de otros sectores de JxC hacia Manes, que en una entrevista televisiva había dicho horas atrás que Macri "tiene que reflexionar" por haber "espiado a gente de su propio Gobierno" entre 2015 y 2019.

Manes, que llegó al Congreso en 2019 de la mano de la UCR en una colectora de JXC, también planteó que esa gestión tuvo "un populismo institucional" y agregó que "el populismo institucional lleva al fracaso de las naciones". En su balance sobre el mandato de Macri, señaló que Cambiemos fue "algo necesario" para "derrotar al kirchnerismo", pero que "no tenía un proyecto de país y así terminaron".

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también salió al cruce de Manes y aseguró que el Gobierno de Cambiemos fue "el primero que rompió con la hegemonía populista". De esta manera, se defendió de las críticas del diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes a la gestión de Mauricio Macri. "El primer gobierno de Cambiemos, con aciertos y errores, fue el primero que rompió con la hegemonía populista" (ver nota aparte), expresó la exministra de Seguridad en su cuenta de Twitter. Y siguió: "Enfrente tenemos a un enemigo implacable. Aquellos que defendemos la libertad, el imperio de la ley y la democracia, no podemos dudar de qué lado estamos".

Manes fue repudiado por distintos miembros del PRO y se mostró "sorprendido" -y algo nervioso- por todo el revuelo que se desarrolló a raíz de sus declaraciones. "No me imaginé que iba a hacer tanto lío", manifestó el legislador en TN. Luego, no se desdijo, pero sí le bajó el tono a su visión.

"El Gobierno de Macri llegó con obligación de sanear las cloacas de los servicios de inteligencia, ciertos aspectos de la influencia del poder político en la Justicia, lamentablemente es una deuda que tenemos que reconocer", consideró. "No estoy tensionando a Juntos por el Cambio, al contrario", sumó y destacó que "no hay modernización en Argentina sin modernización de las instituciones", a las cuales las consideró como "clave para el desarrollo económico".

Sólo el Comité de la provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical pareció salir en defensa de Manes y pidió hoy "respetar la pluralidad para construir un mejor Juntos por el Cambio (JxC)" al rechazar "cualquier intento de uniformidad", después de que distintos dirigentes del PRO cuestionaran al diputado por criticar la gestión de Macri. "JxC es una construcción política que se propone cambiar lo que vemos mal. Expresar las posiciones con claridad, debatir y no especular es lo que los argentinos esperan de nosotros", expresó el Comité Provincia.

En el comunicado, que lleva las firmas del presidente de la UCR provincial, Maximiliano Abad; la diputada nacional Karina Banfi, y el titular de la Convención Provincial, Carlos Fernández, entre otros, se indicó que "el valor estratégico de la unidad de esta coalición no significa uniformidad, ni complacencia, ni silencio" sino "caminar hacia un objetivo común, hacia un proyecto colectivo que está por encima de nuestras diferencias".

"Si se hicieron cosas mal, debemos corregirlas", dijo la UCR provincial y apuntó que "cualquier intento de uniformidad lesiona la construcción de un proyecto colectivo y democrático". "La esperanza y la nueva mayoría la vamos a construir si somos capaces de ofrecer a la sociedad un proyecto político que nos saque del atraso, de la decadencia y del no se puede. No es un problema de estilos, es una cuestión de políticas públicas", agregó el comité de la UCR bonaerense en el texto difundido ayer. Finalmente, expresó que "la UCR de la provincia de Buenos Aires trabaja, milita y sostiene la unidad de JxC para derrotar al kirchnerismo", y señaló que, "precisamente por eso, entendemos que la pluralidad, el debate, la discusión sincera y la transparencia son el camino hacia el progreso y el desarrollo nacional".