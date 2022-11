Asignan a Vaca Muerta un rol clave para potenciar la llegada de divisas

Durante el desarrollo de la sexta sesión plenaria, donde la premisa fue abordar “Vaca Muerta: una nueva perspectiva para el petróleo y el gas”, el primero en tomar la palabra fue Bulgheroni, al señalar que “Vaca Muerta es un reservorio de nivel internacional en petróleo que está por encima de los mejores yacimientos del mundo. Tal vez hoy nos concentramos en los sectores más productivos, mientras que en EEUU todo lo que tienen que explotar lo explotan. En gas, después de EEUU, vemos que las reservas más grandes las tenemos nosotros. Nos encontramos con que hace años íbamos a las reuniones mundiales del sector y se hablaba de cuándo se iba a acabar el petróleo. Ahora sabemos que hay petróleo y gas para muchos años”.

El tema medioambiental fue abordado por el empresario, quien aseguró que “con el calentamiento global estamos en un dilema que no está bien, porque hay que captar el CO2 y guardarlo. Hay un plan sobre el metano de los pozos de gas que se está manejando, yendo a cero pérdidas de gas. Las posibilidades de Vaca Muerta tienen que ver con lo que pasa en el mundo, en donde muchos dicen ‘no más gas, no más petróleo’, pero ´nadie dice no más carbón’, que es mucho más contaminante, pero tiene un aspecto más social”.

“Lo que hay que hacer es dejar de contaminar. Desde principios del siglo pasado tratamos de sustituir carbón por el gas y el petróleo, y no se logra porque hay problemas geopolíticos. Lo más rápido sería sustituir el carbón por gas. Se habló mucho de dejar de invertir, porque no se iba a usar más petróleo. Eso llevó a la escasez y a precios altos. Ahora estamos en esa situación, que lo han generado muchos gobiernos europeos, que se complica mucho más con la guerra de Rusia y Ucrania”, señaló.

Bulgheroni sostuvo que la Argentina antes tenía solo a un comprador, que era China, y ahora tiene a Europa, “que nos da una alternativa muy interesante, pero hay que trabajar. Y lo primero que hay que hacer es generar condiciones en el país, reglas claras, tipo de cambio competitivo, pero acá esto último lo manejan los gobiernos como quieren. Un decreto de 2012 fue muy negativo para el sector y para el país. Para hacer gasoductos, plantas, tiene que haber otras reglas. Y lo otro negativo es el festival de impuestos”.

Con respecto a las inversiones, explicó que “tenemos que definir el negocio y para esto hace falta un acuerdo de todos los actores políticos porque son grandes inversiones a largo plazo, de 7 a 10 años. Vaca Muerta es una producción para 70 años. Por eso hay que hacer muchas inversiones en infraestructura. Hoy en día es imposible desarrollar inversiones sin cuidar el medioambiente. Tenemos que pensar a más largo plazo, la tecnología está avanzando muchísimo. Los altos precios del petróleo de 2008 generaron la posibilidad de desarrollar equipos eólicos y solares, y son tecnologías muy eficientes. Esos proyectos son de largo plazo y son competitivos”.

En tanto, Gutiérrez destacó que “en Vaca Muerta se invirtieron 30.000 millones de dólares. Todos los días se construyen acuerdos y consensos para que eso avance con empresarios, sindicatos, gobiernos y la sociedad. Hay una ley a 35 años que permite esos acuerdos. El yacimiento tiene 2.000 pozos y el 8% de su superficie explotada. Un pozo de gas equivale a todo lo que importa la Unión Europea de Rusia. Un factor decisivo fue comprender el valor de Vaca Muerta. Este año genera u$s1.500 de exportación y u$s5.000 de sustitución de importaciones. Lo logramos con eficiencia y productividad, que generan más inversiones y más trabajo”.

El gobernador neuquino dijo que “el 20% de nuestras exportaciones hidrocarburíferas va a EE.UU. Esto genera trabajo e integración al mundo”.