La medida fue dada a conocer por Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio. Aseguró que los salarios estatales deberían aumentar "más del doble de lo que son ahora" y pidió la "destitución" de Javier Milei.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el 3 de agosto , en reclamo de aumento salarial y contra el "vaciamiento del Estado". "Los salarios estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora", indicaron en la convocatoria.

El anuncio fue realizado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien aseguró que al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Milei.

"Con la complicidad de UPCN, en dos años y medio se DESTRUYERON LOS BOLSILLOS DE TODOS LOS TRABAJADORES del sector público. Nos han asaltado, HAN CONFORMADO UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA ROBARNOS el dinero que es de nuestra propiedad", disparó Aguiar en sus redes sociales.

Acto seguido, consideró "alarmante" el altísimo nivel de endeudamiento de los trabajadores estatales: "Además, las formas de endeudamiento son múltiples. Ya se han superado instituciones formales como los bancos, mutuales, billeteras virtuales y lo más peligroso es que ahora han llegado a endeudarse con prestamistas en los barrios, y esta forma de endeudamiento hasta pone en riesgo la integridad de quienes toman esos créditos".

"Todos los días el Presidente pierde popularidad, pierde aceptación social y eso tiene que ver con la conflictividad que hasta aquí en los últimos dos años y medio hemos podido garantizar", lanzó el gremialista.

ÚLTIMO MOMENTO!!

ATE DEFINIÓ UN PARO NACIONAL CON MOVILIZACIÓN A ECONOMÍA PARA EL 3 DE AGOSTO POR AUMENTO SALARIAL Y CONTRA EL VACIAMIENTO DEL ESTADO!!



LOS SALARIOS DE LOS ESTATALES TENDRÍAN QUE SER MÁS DEL DOBLE DE LO QUE SON AHORA!!



Al recorte aplicado en la paritaria de más… pic.twitter.com/Kt8fAzB2EU — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 27, 2026

Por último, Aguiar dijo: "Tenemos que lograr que Milei se vaya lo antes posible. Están dadas todas las causales para avanzar institucionalmente en su destitución".

Repudio a la visita de Kristalina Georgieva

Previamente, el secretario general de ATE había apuntado contra la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la Argentina.

"La visita de Kristalina Georgieva a la Argentina es absolutamente repudiable. No podemos tolerar que la institución más usurera del planeta se pasee libremente por nuestro país", aseguró.

En duros términos, le pidió que se "lleve a Luis Caputo y a todo su equipo, que es a país al que pertenecen. Acá no los queremos más".

Al respecto, aseguró que "Georgieva dice textualmente que no le preocupa que la Argentina no tenga dinero para pagar la deuda" y que "los que tenemos que pagar los platos rotos somos siempre los mismos".

"Los verdaderos argentinos de bien, los que laburan, no esta banda de endeudadores seriales que está en la Casa Rosada. Mientras la deuda externa creció 24.800 millones de dólares desde que asumió Javier Milei, alcanzando los 211.800 millones, son cada vez más los argentinos que no llegan a fin de mes", finalizó.