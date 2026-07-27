Del básquet al fútbol: cuánto ganó LeBron James gracias a su jugada financiera con el Liverpool

La flamante incorporación de los 76ers eligió la gloria deportiva por encima del dinero, tras haberse asegurado grandes ingresos mediante una inversión en la Premier League.

King James realizó una operación con un equipo de la Premier League que le dio excelentes resultados.

Todo el mundo del básquet se hizo eco de la reciente jugada maestra de LeBron James en la NBA: lejos de buscar un acuerdo de millones de dólares, la ahora estrella de los Philadelphia 76ers va por la gloria en una franquicia que años atrás no imaginaba contratar a una figura de semejante jerarquía.

Una de las razones del enfoque exclusivo de King James en lo deportivo reside en su sólida base económica. Los grandes contratos firmados le permitieron realizar apuestas en el ámbito de los negocios , como la decisión de respaldar a un importante club de fútbol inglés, hito empresarial de enorme éxito.

En 2010, Fenway Sports Group compró Liverpool con el objetivo de transformar al club inglés en una de las grandes organizaciones deportivas a nivel internacional. Un año después, la firma llegó a un acuerdo con LeBron James y Maverick Carter , alianza que derivó en uno de los movimientos más particulares en la carrera del atleta.

El jugador dejó Los Ángeles Lakers y hoy es la nueva estrella de los Philadelphia 76ers.

En ese momento, el cuatro veces campeón de la NBA no ingresó al fútbol mediante la compra directa de un equipo ni a través de un aporte tradicional. El vínculo nació a partir de la relación entre su grupo de trabajo y Fenway Sports Management , división encargada de representar a figuras y gestionar acuerdos comerciales.

Como parte del acuerdo, la entidad pasó a encargarse de las oportunidades vinculadas a la imagen de la figura fuera de las canchas. A cambio, el basquetbolista recibió un 2% de Liverpool , cuota con un valor estimado en u$s6,5 millones debido a la valuación institucional de u$s325 millones en aquel momento.

La operación se dio antes de una etapa de fuerte crecimiento para los Reds en Inglaterra. En los años posteriores, el club consiguió resultados deportivos clave, como la conquista de la Champions League en 2019 y la Premier League en 2020, además de aumentar sus ingresos por derechos televisivos, patrocinadores y la expansión global de su marca.

La estrella del básquet tuvo un primer acercamiento en el fútbol que dio excelentes resultados económicos. Cuenta de X: @KingJames

La maniobra financiera que hizo crecer su inversión

Una década después de recibir esa porción, LeBron James cambió la forma de participar en el grupo dueño de Liverpool. En marzo de 2021, junto a Maverick Carter y Paul Wachter, intercambió su tenencia directa en el club por una parte de Fenway Sports Group.

El movimiento ocurrió durante la llegada de RedBird Capital Partners como inversor en la entidad, operación que valuó al grupo en aproximadamente u$s7.350 millones. De esta manera, la estrella de la NBA dejó la vinculación exclusiva con el equipo inglés para formar parte de una organización que controla los Boston Red Sox de la MLB, Fenway Park y los Pittsburgh Penguins de la NHL.

La diferencia entre ambas participaciones se puede medir con las valuaciones actuales. Al conservar aquel 2% de Liverpool, esa porción tendría hoy un valor cercano a los u$s120 millones, tomando como referencia una cotización del club próxima a los u$s6.000 millones.

En cambio, la participación estimada del 1% dentro de Fenway Sports Group alcanzará unos u$s154 millones. La decisión de cambiar la estructura de su dinero terminó otorgándole un valor superior al que podía llegar a tener, manteniendo únicamente su cuota en el equipo inglés.