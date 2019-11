Automotrices despiden a Macri con reclamo de u$s700 millones

El otro tema que engrosa la columna del “debe” del Gobierno con las automotrices es la deuda en conceptos de subsidios que se mantiene por el plan oficial de descuentos que se implementó entre junio y agosto pasado. Hasta el momento, el Estado liquidó la deuda con las terminales de junio y parte de julio. Todavía, se les debe unos $270 millones de lo que resta de julio y unos u$s900 de todo agosto. Es decir, unos $1.200 millones o alrededor de u$s20.000. Como no se firmaron los contratos para estos dos últimos meses, todo está sostenido por un acuerdo de palabra entre el ministro Dante Sica y ADEFA. Había una promesa de que se saldaría esa deuda antes de la salida del actual Gobierno pero los días pasan y no se producen novedades. En las empresas creen que no tendrán chances de cobrar esa deuda antes del 10 de diciembre y, por ese motivo, están reclamando que quede el pasivo certificado en algún documento oficial para poder reclamarle su pago a las próximas autoridades.

A todo esto se suman las dificultades que tienen las terminales para cancelar sus deudas con casas matrices, por importación de vehículos, o con proveedores por la compra de autopartes en el exterior. El tope de venta de divisas que rige para las empresas -u$s2 millones mensuales- genera preocupación en al menos tres automotrices. Se estima que el monto involucrado por este “cepo” empresario ronda los u$s100 millones. “Al ritmo de 2 millones de dólares mensuales, en nuestro caso, tardaremos dos años en pagar la deuda que tenemos en el exterior”, explicaron en una de las empresas afectadas.

El problema del sector con los “defaults estatales” no es nuevo. En los años 90, sufrieron la falta de pago del Plan Canje de entonces. Es por eso que, ahora, con el estudio que elaboró ADEFA para el crecimiento de la industria en los próximo 10 años, que habla de plan de renovación de parque automotor y ley de desguace, no quieren que se lo defina como “remake” de sistema de incentivos que funcionó en aquellos tiempos, por la mala experiencia que tuvieron. Aunque, más allá del nombre, el espíritu sea el mismo.