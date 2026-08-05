La producción automotriz cayó 16% en julio: las exportaciones amortiguaron el desplome de las ventas internas + Agregar ámbito en









La fabricación de vehículos registró una nueva caída interanual en el último mes. En contraste, las ventas al exterior crecieron 28,3% y sostuvieron la actividad del sector.

La producción automotriz cayó 16% en julio: las exportaciones amortiguaron el desplome de las ventas internas.

La producción automotriz volvió a caer en julio y profundizó el retroceso que arrastra el sector en lo que va del año, en un contexto de fuerte debilidad del mercado interno. No obstante, el crecimiento de las exportaciones permitió compensar parcialmente el impacto de la menor demanda local y volvió a posicionarse como el principal sostén de la actividad.

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Según los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), durante julio se fabricaron 31.189 vehículos, un 16% menos que en el mismo mes de 2025 y un 15,8% por debajo del nivel registrado en junio. Con este resultado, la producción acumuló una caída del 18% en los primeros siete meses de 2026 respecto a igual período del año pasado.

La fabricación de vehículos registró una nueva caída interanual en el último mes. En contraste, las ventas al exterior crecieron 28,3% y sostuvieron la actividad del sector. Mariano Fuchila Las exportaciones amortiguaron el desplome A diferencia de la producción, las exportaciones mostraron un desempeño positivo. En julio se enviaron al exterior 23.377 vehículos, un 4,5% más que en junio y 28,3% por encima del volumen exportado en julio de 2025. En el acumulado de los primeros siete meses del año, los despachos al exterior alcanzaron las 150.270 unidades, un 1,6% más en términos interanuales.

En contraste, las ventas mayoristas al mercado interno continuaron en descenso. Las terminales entregaron 34.178 vehículos a la red de concesionarios en julio, una caída del 22,4% frente a junio y del 31,9% respecto del mismo mes del año pasado. Entre enero y julio, las ventas mayoristas totalizaron 262.307 unidades, lo que significó una retracción interanual del 24,9%.

Las exportaciones mostraron un desempeño positivo. Desde ADEFA, su presidente Rodrigo Pérez Graziano sostuvo que el comportamiento de julio refleja una etapa de reacomodamiento de la industria, con una producción adaptada al nivel de stocks y a la demanda del mercado interno. En ese contexto, afirmó que el canal exportador continúa siendo el principal motor de la actividad y reiteró la necesidad de avanzar en medidas que mejoren la competitividad, como una reducción de la carga impositiva y nuevos acuerdos comerciales.

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