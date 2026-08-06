Venta de autos usados: cayó 12,2% en julio, pero mostró una leve recuperación mensual + Agregar ámbito en









Pese al retroceso frente al año pasado, el sector volvió a superar las 157.000 transferencias mensuales y mantuvo al Volkswagen Gol como el líder del mercado.

Venta de autos usados: cayó 12,2% en julio, pero mostró una leve recuperación mensual. Foto: Infobae

El mercado de autos usados volvió a mostrar señales de desaceleración durante julio. De acuerdo con el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se realizaron 157.262 transferencias de autos y vehículos comerciales usados, lo que representó una caída del 12,2% interanual respecto de las 179.196 operaciones registradas en julio de 2025.

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Sin embargo, en la comparación mensual el sector logró revertir parcialmente la tendencia. Las operaciones crecieron 0,8% frente a junio, cuando se habían contabilizado 155.945 transferencias, impulsadas principalmente por el segmento de automóviles.

Con este resultado, el acumulado de los primeros siete meses de 2026 alcanzó las 1.050.177 unidades transferidas, un 4,4% menos que en igual período del año pasado, cuando se habían concretado 1.098.974 operaciones.

El mercado de autos usados volvió a mostrar señales de desaceleración durante julio. El informe de ACARA muestra que del total de operaciones realizadas en julio, 150.926 correspondieron a vehículos livianos, equivalentes al 96% del mercado. Dentro de ese grupo, se transfirieron 117.327 automóviles y 33.599 comerciales livianos, mientras que los restantes 6.336 vehículos pertenecieron a otras categorías.

Volkswagen lideró entre las marcas y el Gol volvió a ser el más vendido Volkswagen se mantuvo como la marca con mayor participación en el mercado de usados durante julio, con 27.307 unidades transferidas, seguida por Ford (20.881) y Renault (18.588). Más atrás quedaron Chevrolet, Fiat, Toyota, Peugeot, Citroën, Nissan y Honda.

El ranking de los 10 modelos más vendidos fue el siguiente: Volkswagen Gol: 9.942 unidades transferidas.

9.942 unidades transferidas. Toyota Hilux: 6.027 unidades.

6.027 unidades. Chevrolet Corsa: 4.597 unidades.

4.597 unidades. Volkswagen Amarok: 4.499 unidades.

4.499 unidades. Ford Ranger: 4.360 unidades.

4.360 unidades. Peugeot 208: 3.862 unidades.

3.862 unidades. Ford EcoSport: 3.541 unidades.

3.541 unidades. Ford Fiesta: 3.491 unidades.

3.491 unidades. Toyota Corolla: 3.490 unidades.

3.490 unidades. Ford Ka: 3.332 unidades. Si bien la actividad mostró una leve recuperación respecto de junio, el balance del año continúa en terreno negativo, con caídas tanto en el volumen total de transferencias como en los segmentos de automóviles y comerciales livianos, según los datos difundidos por ACARA.

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