ARCA unificó el sistema de identificación fiscal para los paquetes de cigarrillos

El organismo modificó el esquema de colores utilizado en los instrumentos fiscales de control. Los cigarrillos de producción nacional pasarán a identificarse con un único color, independientemente de la cantidad de unidades por paquete.

La nueva disposición forma parte de las facultades de fiscalización y control tributario que ejerce la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el sistema de identificación fiscal aplicado a los cigarrillos comercializados en el país y dispuso la unificación del color de los instrumentos de control utilizados para los productos de fabricación nacional.

La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución General 5865/2026, publicada en el Boletín Oficial, que introduce cambios en el procedimiento de determinación e ingreso de los impuestos internos sobre cigarrillos y del adicional de emergencia que grava a esos productos.

Hasta ahora, el esquema vigente establecía distintos colores para identificar los cigarrillos nacionales según la cantidad de unidades contenidas en cada paquete. Los envases de 20 cigarrillos se distinguían con color azul, los de 10 unidades con color verde y las restantes presentaciones con color violeta.

Con la modificación aprobada por ARCA , todos los cigarrillos de producción nacional deberán identificarse con color azul, cualquiera sea la unidad de medida adoptada por las empresas manufactureras de tabaco para su comercialización .

La resolución también actualiza el criterio para los productos importados, que pasarán a identificarse con color rojo , sin distinción por cantidad de unidades o tipo de presentación comercial.

Según explicó el organismo en los considerandos de la norma, la decisión responde a "razones operativas vinculadas con la disponibilidad de dichos instrumentos de control", por lo que se consideró conveniente avanzar hacia un sistema unificado de identificación para los cigarrillos nacionales.

No obstante, la resolución contempla un período de transición para las tabacaleras. Las empresas manufactureras podrán continuar utilizando hasta agotar existencias los instrumentos fiscales de control de color verde y violeta que ya tengan en stock para identificar paquetes de 10 cigarrillos y otras presentaciones distintas a las de 20 unidades.

La nueva disposición entró en vigencia este jueves, con su publicación en el Boletín Oficial, y forma parte de las facultades de fiscalización y control tributario que ejerce la Agencia de Recaudación y Control Aduanero sobre la comercialización de productos alcanzados por impuestos internos.