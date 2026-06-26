Operativo retorno: Susana Giménez prepara su reaparición con la mira puesta en la nota más codiciada del año + Agregar ámbito en









La icónica conductora volverá a la pantalla para participar de un envío especial en plena cobertura mundialista. En paralelo, lidera gestiones secretas para romper el silencio de una figura futbolística.

Susana estará junto a Marley

La pantalla chica se prepara para el regreso de su máxima figura. Susana Giménez concretará su vuelta oficial a la televisión de la mano de Telefe, canal donde protagonizará una emisión especial de Por el mundo, el clásico formato de viajes conducido por Marley.

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El reencuentro de la histórica dupla ya tiene fecha confirmada para el próximo 3 de julio, coincidiendo con el partido de la Selección Argentina de Fútbol por los dieciseisavos de final en el Hard Rock Stadium de Miami, luego de que el conjunto nacional clasificara como líder del Grupo J tras imponerse ante Argelia y Austria.

Si bien la travesía contempla mostrar a los animadores viviendo la fiebre mundialista desde las tribunas, la diva de los teléfonos busca sellar un impacto mayor. La conductora inició tratativas formales para concretar un mano a mano exclusivo con Lionel Messi, con la intención de que la entrevista incluya también al núcleo familiar del futbolista en su residencia de los Estados Unidos.

La palabra del astro de la Selección cobró un valor estratégico en los últimos días debido al escándalo desatado por la difusión de una noticia falsa sobre la salud de su padre, Jorge Messi. El rumor erróneo fue emitido inicialmente en el ciclo El Show del Verano por Luzu TV, donde la conductora Florencia Peña comunicó la información fallida basándose en un dato de su producción que luego fue desmentido de forma tajante por los allegados al jugador.

Reconfiguración en los medios y la mística de los especiales internacionales El malestar del entorno del capitán de la Selección tuvo consecuencias fulminantes en el ámbito del streaming. Nicolás Occhiato, fundador de la plataforma de contenidos, catalogó el error de la producción como "inadmisible", determinando el despido de los responsables técnicos y confirmando la salida definitiva de Florencia Peña de la grilla del canal, quien posteriormente extendió sus disculpas públicas. A raíz de este episodio, la familia del diez extremó al máximo las restricciones para el acceso de la prensa a su intimidad.

messi historico La conductora inició tratativas formales para concretar un mano a mano exclusivo con Lionel Messi, con la intención de que la entrevista incluya también al núcleo familiar del futbolista en su residencia de los Estados Unidos. Ante este escenario de veda informativa, la gestión que encabeza Susana Giménez adquiere dimensiones de primicia absoluta. De prosperar las negociaciones, la diva revalidará una de las facetas más exitosas de su trayectoria: los especiales internacionales de alto impacto. A lo largo de las últimas décadas, la conductora convirtió estos envíos en un sello distintivo de su carrera, viajando por el mundo para entrevistar a celebridades de la talla de Luis Miguel, Ricky Martin, Verónica Castro, Antonio Banderas, Maluma, Michael Bublé y Carlos Tévez. Esta aparición especial junto a Marley interrumpirá el prolongado bache televisivo de la diva. Tras concluir la temporada de su programa tradicional en 2024, la conductora decidió mantenerse al margen de los formatos semanales durante todo 2025, limitándose a intervenciones esporádicas. Con la Selección argentina avanzando a paso firme en el certamen global y la figura de Lionel Messi en el centro de las miradas, la emisora de Martínez vuelve a unificar a sus dos principales celebridades en una jugada de fuerte impacto para el horario central.