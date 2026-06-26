La importante fecha que todos los jubilados y pensionados de IPS deben agendar + Agregar ámbito en









Miles de beneficiarios bonaerenses recibirán una acreditación clave antes de que termine el mes. El cronograma ya fue oficializado.

El IPS confirmó el cronograma de pagos de junio, que incluye la acreditación del medio aguinaldo. Pexels

Los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires atraviesan uno de los momentos más esperados del año. A pocos días del cierre de junio, el organismo confirmó el esquema de acreditaciones que incluye un ingreso adicional que suele generar especial atención entre los beneficiarios.

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La noticia llega en un contexto en el que muchas familias organizan gastos, compromisos y compras teniendo en cuenta las fechas de cobro. Aunque el mecanismo de pago del IPS mantiene una lógica similar a la de años anteriores, conocer el detalle del calendario evita confusiones de último momento y permite planificar mejor las finanzas personales.

jubilados Miles de beneficiarios cobrarán el Sueldo Anual Complementario junto con los haberes correspondientes al cierre del mes. Magnific

Además, mientras numerosos trabajadores activos y pasivos revisan cuándo percibirán el Sueldo Anual Complementario, el organismo previsional también recuerda la importancia de mantener actualizada la documentación y conocer los procedimientos vinculados a futuras prestaciones jubilatorias.

Cuándo se cobra el medio aguinaldo y los haberes de junio 2026 El IPS confirmó que el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026 se abonará el lunes 29 de junio para la totalidad de los jubilados y pensionados alcanzados por el cronograma, sin importar la terminación del DNI. La medida incluye tanto a las jubilaciones y pensiones contributivas como a las pensiones sociales no contributivas.

Ese mismo día también comenzará el pago de los haberes mensuales para una parte de los beneficiarios. Según informó el organismo, el esquema quedará organizado de la siguiente manera: Lunes 29 de junio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Pensiones sociales no contributivas con todas las terminaciones de documento. Pago del SAC proporcional para todos los beneficiarios

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en Pensiones sociales no contributivas con todas las terminaciones de documento. Pago del para todos los beneficiarios Martes 30 de junio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Jubilados La fecha del 29 de junio concentra uno de los pagos más esperados del año para los afiliados al sistema previsional de la provincia. Imagen: Magnific Desde el IPS también recordaron que el vencimiento para el cobro por ventanilla fue fijado para el 23 de julio de 2026, una fecha que conviene tener presente para evitar inconvenientes posteriores. Más allá del calendario de pagos, el organismo mantiene activos los trámites vinculados a nuevas prestaciones. Entre ellos se encuentra la jubilación ordinaria, destinada a quienes cumplen determinadas condiciones de edad y años de servicio. De acuerdo con la normativa vigente, pueden iniciar el trámite quienes acrediten 60 años de edad y 35 años de servicios con aportes, aunque existen regímenes especiales para docentes, trabajadores de tareas insalubres y personal artístico. Cada situación presenta particularidades, por lo que la evaluación suele realizarse de manera individual.

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