La Provincia habilitó el cobro de peajes en la Ruta 6 y aprobó un esquema de actualización por inflación + Agregar ámbito en









El Ministerio de Infraestructura bonaerense oficializó el cuadro tarifario que aplicará AUBASA en la autovía y fijó un mecanismo de ajuste automático cada tres meses atado al IPC del INDEC. La empresa aclaró que el cobro no comenzará hasta los últimos meses del año, cuando el sistema sin barreras esté plenamente operativo.

Las nuevas tarifas comenzarán a regir desde las 0 horas del día siguiente a su publicación, aunque con una excepción relevante para los usuarios. Mariano Fuchila

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires aprobó el cuadro tarifario que comenzará a aplicar Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) en la Ruta Provincial 6 y autorizó un mecanismo de actualización trimestral basado en la evolución de la inflación.

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La medida fue oficializada a través de la Resolución 475/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial bonaerense y firmada por el ministro Gabriel Katopodis. Las nuevas tarifas comenzarán a regir desde las 0 horas del día siguiente a su publicación, aunque con una excepción relevante para los usuarios.

Para la categoría 1 -vehículo particular-, los valores aprobados son de $2.298,30 en hora pico y $1.838,64 en hora no pico en los peajes de San Vicente y Las Heras. En el peaje de Cardales, las tarifas duplican esos montos: $4.596,60 en hora pico y $3.677,28 fuera de ella. No obstante, desde la empresa informaron que el cobro no se hará efectivo hasta los últimos meses de este año, cuando el sistema de peaje electrónico sin barreras -“free flow”- esté funcionando al cien por ciento en los tres puntos de la traza.

La resolución se enmarca en el contrato de concesión aprobado en 2016, mediante el cual se otorgó a AUBASA la construcción, conservación, mantenimiento y explotación por peaje de la Ruta Provincial 6, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 215 y la Ruta Nacional 12. En los fundamentos de la medida, el Gobierno provincial señaló que el cuadro tarifario original previsto en el contrato "nunca fue implementado" y que el paso del tiempo generó un importante desfasaje en los costos vinculados con la explotación y el mantenimiento de la autovía. La cartera de Infraestructura advirtió que la falta de adecuación tarifaria podría afectar la calidad de las prestaciones y comprometer las condiciones de seguridad para los usuarios.

La decisión llega luego de que en abril de 2025 se concretara formalmente la toma de posesión de la autovía por parte de AUBASA, en cumplimiento del contrato de concesión firmado con la Provincia. El esquema tarifario aprobado tendrá carácter transitorio hasta que se realice la revisión ordinaria prevista en el contrato. Mientras tanto, los valores serán actualizados cada tres meses mediante la aplicación del Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Antes de la aprobación del nuevo cuadro tarifario se realizó una audiencia pública convocada por el Ministerio de Infraestructura, en la que participaron representantes de AUBASA, de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y usuarios interesados. Un representante de la Defensoría del Pueblo consideró que la actualización propuesta era una medida necesaria frente a los niveles de inflación registrados en los últimos años. Con esta decisión, la Provincia pone en marcha por primera vez el régimen de peajes previsto para la concesión de la Ruta 6 y establece un mecanismo de actualización automática que permanecerá vigente hasta que se complete la revisión integral del contrato.