La provincia de Buenos Aires autorizó una suba de la luz que impactará hasta un 2,3% en las facturas desde julio + Agregar ámbito en









El Gobierno bonaerense aprobó una actualización tarifaria para el servicio eléctrico que incorpora un ajuste del Valor Agregado de Distribución. La medida comenzará a regir desde el 1 de julio y se verá reflejada en las boletas que llegarán entre julio y agosto.

El aumento alcanzará tanto a usuarios residenciales con subsidios como a aquellos que no reciben asistencia estatal. Depositphotos

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo incremento en las tarifas de energía eléctrica que comenzará a regir a partir del 1 de julio y tendrá un impacto estimado de hasta 2,3% en las facturas finales de los usuarios residenciales.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución 489/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial bonaerense, e incorpora una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes que integran la tarifa eléctrica.

De acuerdo con la información difundida por la Provincia, el aumento alcanzará tanto a usuarios residenciales con subsidios como a aquellos que no reciben asistencia estatal. El impacto estimado sobre la factura final será de alrededor de 2,3% en ambos segmentos.

Como ejemplo, un usuario residencial sin subsidios y con un consumo medio pasará de abonar aproximadamente $53.600 mensuales a $54.800, impuestos incluidos. En tanto, un usuario con subsidios que hasta ahora pagaba cerca de $36.350 por mes abonará alrededor de $37.200, también con impuestos incluidos.

Según se informó, los nuevos cuadros tarifarios entrarán en vigencia desde el primer día de julio. Sin embargo, el efecto sobre las boletas no será inmediato, ya que los aumentos se reflejarán en los consumos registrados durante ese mes y aparecerán en las facturas que los usuarios recibirán entre julio y agosto.

La actualización forma parte del esquema de revisión periódica de tarifas aplicado al servicio eléctrico en la provincia y se produce en un contexto de adecuación de los componentes que integran el costo de distribución de la energía. Con esta decisión, el Gobierno bonaerense avanzó en una nueva recomposición tarifaria para el sector eléctrico, aunque con un impacto acotado sobre las facturas residenciales respecto de las subas registradas durante los últimos años.