Cargar un auto eléctrico en casa o llenar el tanque: cuánto cuesta realmente moverse

El gasto energético vuelve a quedar bajo la lupa con la expansión de los autos a batería en la Argentina. Entre tarifas eléctricas variables y precios de combustibles en alza, el costo por recorrer 100 kilómetros muestra diferencias significativas.

Los cargadores hogareños empiezan a ser una constante en los usuarios de autos eléctricos

En la Argentina, el avance de los autos eléctricos reactivó una comparación inevitable: cuánto cuesta realmente moverse frente a un vehículo naftero . Sin embargo, la respuesta no es lineal, ya que intervienen factores como la tarifa eléctrica, la jurisdicción, los subsidios y el tipo de uso del vehículo.

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El análisis no puede reducirse a enfrentar directamente el costo de cargar una batería con el de llenar un tanque, ya que ambos sistemas almacenan energías distintas y entregan autonomías diferentes. Por eso, la referencia más utilizada es el costo por recorrido estándar de 100 kilómetros.

Para este cálculo se toma como ejemplo el BYD Dolphin Mini GS , uno de los eléctricos con mayor presencia en el mercado local, y el Fiat Cronos 1.3 CVT , uno de los modelos nafteros más vendidos.

El Dolphin Mini cuenta con una batería de 43,2 kWh y una autonomía declarada de hasta 380 kilómetros, aunque en condiciones reales puede variar según uso, clima y conducción. En pruebas locales, su consumo ronda los 14,8 kWh cada 100 km , a lo que se suma una pérdida estimada del 8% durante la carga.

Por eso, el vehículo requiere aproximadamente 16 kWh de la red para recorrer 100 kilómetros .

El Cronos, en tanto, registra un consumo promedio de 8,8 litros cada 100 kilómetros, con variaciones según el tipo de uso: mayor en ciudad y menor en ruta.

El análisis no puede reducirse a enfrentar directamente el costo de cargar una batería con el de llenar un tanque, ya que ambos sistemas almacenan energías distintas y entregan autonomías diferentes. puntoev.com.ar

Cuánto cuesta recorrer 100 kilómetros

Con precios de referencia de agosto, el litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en torno a $2037, mientras que la premium ronda los $2241.

En ese contexto:

Fiat Cronos con nafta súper: $17.926 cada 100 km

$17.926 cada 100 km Fiat Cronos con nafta premium: $19.721 cada 100 km

En ciudad, donde el consumo sube a 10,1 litros, el costo escala a:

$20.574 (súper)

$22.634 (premium)

En ruta, con un consumo de 7 litros:

$14.259 (súper)

$15.687 (premium)

El costo de cargar un eléctrico

En el caso del BYD Dolphin Mini GS, el costo de la electricidad varía fuertemente según el punto de carga:

Carga domiciliaria subsidiada: ~$1330 cada 100 km

~$1330 cada 100 km Carga domiciliaria sin subsidio (baja): ~$2980

~$2980 Carga domiciliaria sin subsidio (alta): ~$3830

~$3830 Carga en red pública (Chargebox): entre ~$8960 y ~$11.200

Diferencias que dependen del sistema eléctrico

La comparación muestra una brecha relevante a favor del eléctrico cuando se carga en el hogar. En ese escenario, el ahorro puede ubicarse entre 79% y 93% frente a la nafta súper, dependiendo de la categoría tarifaria.

Incluso con tarifas sin subsidio, la ventaja se mantiene, aunque se reduce cuando se utiliza infraestructura de carga pública.

En ese caso, el costo de movilidad eléctrica sigue siendo menor, pero la diferencia baja a un rango de entre 38% y 50% frente a un vehículo naftero equivalente.

La brecha, sin embargo, no es uniforme en todo el país. Las tarifas eléctricas cambian según la jurisdicción y pueden alterar significativamente el resultado final del cálculo. En provincias como Córdoba, Mendoza o Neuquén, los valores finales de la factura sin subsidios muestran niveles más altos que en el AMBA, lo que reduce el margen de ahorro potencial.

En cualquier caso, el análisis deja en claro que la comparación no se limita al precio del combustible o la electricidad, sino al costo real por kilómetro recorrido, que varía según hábitos de uso, ubicación y tipo de infraestructura disponible.