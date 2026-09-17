Lionel Messi ya tiene 49 títulos, va por dos más y puede cerrar 2026 con una cifra histórica

El argentino cerró una noche histórica con la conquista de la Campeones Cup y su gol número 100 con Inter Miami. A los 39 años, todavía tiene dos títulos en juego antes de terminar el año: la Supporters’ Shield y la MLS Cup. El calendario de la franquicia de Florida le deja por delante nueve partidos de temporada regular y luego los playoffs.

Lionel Messi parece insaciable: tras conseguir la Campeones Cup y marcar su gol 100 con Inter Miami, va por otras dos estrellas antes de llegar al 2027 con el equipo de Florida.

Lionel Messi volvió a hacerlo. A los 39 años, el argentino sumó otro trofeo a una carrera que parece no encontrar techo: Inter Miami derrotó 2-0 a Cruz Azul y conquistó por primera vez la Campeones Cup. La noche, además, tuvo un doble significado para el capitán: marcó el primer gol del partido y llegó a 100 tantos con la camiseta del club en apenas 115 partidos .

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El título llevó a Messi a 49 trofeos oficiales en su carrera , de acuerdo con Major League Soccer, y convirtió a la Campeones Cup en la cuarta conquista del argentino desde su llegada a Miami en 2023.

Pero el calendario todavía le guarda otros dos desafíos. Messi puede cerrar 2026 con hasta tres títulos con Inter Miami , ya que la temporada de la MLS todavía tiene por delante la definición de la Supporters’ Shield y posteriormente la MLS Cup .

El primer objetivo es la Supporters’ Shield, el trofeo que recibe el equipo que termina con mayor cantidad de puntos en la temporada regular de la MLS.

Y allí Inter Miami tiene una tarea difícil. Después del empate 2-2 ante Nashville, el conjunto de Florida quedó con 45 puntos , mientras que Nashville lidera con 54 unidades , con nueve partidos restantes por juagarse.

La diferencia es de nueve puntos, por lo que Messi y compañía deberán protagonizar un cierre prácticamente perfecto y esperar que Nashville deje unidades en el camino.

El dato no es menor porque Inter Miami ya sabe lo que significa ganar esta competencia. Messi consiguió la Supporters’ Shield en 2024, antes de que el equipo terminara conquistando también la MLS Cup en 2025. Con la Campeones Cup de esta semana, el argentino ya acumula cuatro títulos con la franquicia.

El calendario de la MLS indica que Inter Miami terminará la temporada regular el 7 de noviembre, cuando reciba a Charlotte FC. Después comenzará la etapa decisiva de los playoffs, cuya final de la MLS Cup se disputará una vez finalizada la ventana FIFA de noviembre.

Por eso, el segundo gran objetivo será todavía más exigente: defender la MLS Cup conquistada en 2025.

Si consigue llegar nuevamente hasta la final y repetir el título, Messi podría terminar 2026 con tres trofeos para Inter Miami y elevar todavía más una colección que ya alcanzó las 49 conquistas,

¡LEO MESSI LEVANTA LA CAMPEONES CUP! ©@InterMiamiCF se corona como campeón de la @CampeonesCup. pic.twitter.com/TjIFep83rY — MLS Español (@MLSes) September 17, 2026

De Barcelona a Miami: una colección histórica

La dimensión de la cifra se entiende al repasar la carrera del argentino. Con Barcelona consiguió 35 títulos: diez Ligas de España, siete Copas del Rey, ocho Supercopas de España, cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa.

Con Paris Saint-Germain agregó otros tres: dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

La Selección argentina le aportó seis títulos en sus distintas categorías: Mundial Sub-20 2005, medalla de oro olímpica en Beijing 2008, Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024.

El crecimiento de su palmarés en Estados Unidos ha sido considerable. La Campeones Cup se transforma en su quinta conquista con Inter Miami después de la Leagues Cup de 2023, el Supporters’ Shield de 2024, Conferencia Este 2025 y la MLS Cup de 2025.

El próximo objetivo, entonces, es llegar a 50 y eventualmente a 51 títulos.

¡El GOAT! ¡El mejor del mundo! ¡Gol de cabeza de Lionel Andrés Messi a Cruz Azul! #CampeonesCup pic.twitter.com/7uYK7UsjGi — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 17, 2026

El otro récord: 100 goles en 115 partidos

La Campeones Cup también dejó otra cifra de enorme impacto. Messi alcanzó los 100 goles con Inter Miami en solamente 115 partidos, una velocidad goleadora superior a la que necesitó para alcanzar esa misma marca con Barcelona o la Selección argentina.

El número adquiere todavía más relevancia porque el primer gol de Messi con Inter Miami también había sido contra Cruz Azul, en julio de 2023. Tres años después, volvió a marcar ante el mismo rival y alcanzó el centenar.

Su evolución goleadora en Estados Unidos también explica el peso que adquirió dentro del proyecto deportivo de la franquicia. En 2023 marcó 11 goles; en 2024 fueron 23 y en 2025 llegó a 43. En 2026 ya superó los 20 tantos y acaba de alcanzar el centenar.

Además, el gol ante Cruz Azul llegó en el debut oficial del nuevo entrenador Cristian "Kily" González, que comenzó su ciclo con un título y con Messi como protagonista absoluto. El argentino marcó el 1-0 y luego asistió a Casemiro para el segundo tanto.

Miami todavía tiene una temporada por jugar

La conquista de la Campeones Cup no representa el cierre de la temporada sino un punto de partida para la recta final.

Inter Miami tiene nueve partidos de temporada regular por delante para intentar recortar la diferencia con Nashville y quedarse con la Supporters’ Shield. Después llegará el tramo más importante: los playoffs por la MLS Cup.

El escenario permite que Messi termine el año con hasta tres títulos, aunque para lograrlo deberá ganar la carrera por el primer puesto de la temporada regular y posteriormente atravesar toda la postemporada hasta la final.

A la espera de esa definición, la cifra ya es contundente: 48 títulos, 100 goles con Inter Miami y cuatro trofeos desde que desembarcó en Florida. Y todavía quedan dos copas en juego antes de que llegue 2027.