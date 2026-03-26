Autos automáticos accesibles: opciones por menos de $40 millones en 2026 + Seguir en









La oferta de modelos con transmisión automática se amplió en la Argentina y hoy existen alternativas en distintos segmentos con precios relativamente competitivos dentro del mercado actual.

La caja automática domina el mercado nacional

La transmisión automática dejó de ser un privilegio exclusivo de los autos más caros y empezó a consolidarse como una opción cada vez más común en el mercado argentino. La evolución tecnológica —especialmente con cajas tipo CVT— permitió que más modelos incorporen esta solución, facilitando la conducción y ampliando la oferta para distintos perfiles de usuarios.

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Este cambio se dio en paralelo con la tendencia del downsizing, que combina motores más pequeños con eficiencia mejorada, permitiendo equilibrar consumo y prestaciones. Así, varias marcas lograron ofrecer vehículos con “dos pedales” a precios más accesibles.

Más opciones automáticas por menos de $40 millones Actualmente, hay diez modelos destacados que se ubican por debajo de ese umbral de precio:

Hyundai HB20 Comfort AT : $31.000.000

: $31.000.000 Citroën C3 VTi Feel AT : $32.070.000

: $32.070.000 Fiat Argo Drive 1.3 CVT : $32.650.000

: $32.650.000 Toyota Yaris XS : $34.284.000

: $34.284.000 Chevrolet Onix LTZ AT : $34.696.900

: $34.696.900 Fiat Cronos Drive 1.3 GSE CVT : $37.430.000

: $37.430.000 Peugeot 208 Allure AT : $38.250.000

: $38.250.000 Citroën Basalt Shine T200 : $38.450.000

: $38.450.000 Chevrolet Tracker LT AT : $39.159.900

: $39.159.900 Chevrolet Montana LT: $39.452.900 La caja automática gana terreno en el mercado El crecimiento de este tipo de transmisiones responde a una demanda cada vez mayor de comodidad en el manejo, especialmente en entornos urbanos. Modelos como el Toyota Yaris o el Chevrolet Tracker incluso incorporan caja automática en toda su gama, algo impensado años atrás.

caja automatica.jpg El crecimiento de este tipo de transmisiones responde a una demanda cada vez mayor de comodidad en el manejo, especialmente en entornos urbanos. A su vez, la llegada de motores turbo y nuevas configuraciones mecánicas permitió mejorar la eficiencia sin resignar prestaciones. En este contexto, la transmisión automática dejó de ser un lujo y se convirtió en una característica cada vez más valorada dentro del mercado automotor argentino.