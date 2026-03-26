La transmisión automática dejó de ser un privilegio exclusivo de los autos más caros y empezó a consolidarse como una opción cada vez más común en el mercado argentino. La evolución tecnológica —especialmente con cajas tipo CVT— permitió que más modelos incorporen esta solución, facilitando la conducción y ampliando la oferta para distintos perfiles de usuarios.
Autos automáticos accesibles: opciones por menos de $40 millones en 2026
La oferta de modelos con transmisión automática se amplió en la Argentina y hoy existen alternativas en distintos segmentos con precios relativamente competitivos dentro del mercado actual.
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Este cambio se dio en paralelo con la tendencia del downsizing, que combina motores más pequeños con eficiencia mejorada, permitiendo equilibrar consumo y prestaciones. Así, varias marcas lograron ofrecer vehículos con “dos pedales” a precios más accesibles.
Más opciones automáticas por menos de $40 millones
Actualmente, hay diez modelos destacados que se ubican por debajo de ese umbral de precio:
- Hyundai HB20 Comfort AT: $31.000.000
- Citroën C3 VTi Feel AT: $32.070.000
- Fiat Argo Drive 1.3 CVT: $32.650.000
- Toyota Yaris XS: $34.284.000
- Chevrolet Onix LTZ AT: $34.696.900
- Fiat Cronos Drive 1.3 GSE CVT: $37.430.000
- Peugeot 208 Allure AT: $38.250.000
- Citroën Basalt Shine T200: $38.450.000
- Chevrolet Tracker LT AT: $39.159.900
- Chevrolet Montana LT: $39.452.900
La caja automática gana terreno en el mercado
El crecimiento de este tipo de transmisiones responde a una demanda cada vez mayor de comodidad en el manejo, especialmente en entornos urbanos. Modelos como el Toyota Yaris o el Chevrolet Tracker incluso incorporan caja automática en toda su gama, algo impensado años atrás.
A su vez, la llegada de motores turbo y nuevas configuraciones mecánicas permitió mejorar la eficiencia sin resignar prestaciones. En este contexto, la transmisión automática dejó de ser un lujo y se convirtió en una característica cada vez más valorada dentro del mercado automotor argentino.
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