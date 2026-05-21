El sector autopartista no repunta y cayó casi 10% durante el primer trimestre

La novedad se enmarca en un contexto en que el sector automotor local debe hacer frente a la competencia de vehículos importados.

La industria autopartista viene sufriendo por distintos frentes el embate de la importación de componentes chinos.

La industria automotriz no logra repuntar en el arranque del año. Durante el primer trimestre de 2026, el sector autopartista registró una caída en su nivel de actividad del 9,7% respecto al mismo período de 2025. Todos los rubros asociados al sector, presentaron una contracción en el nivel de actividad.

La producción de vehículos cayó durante los primeros tres meses del 2026 un 19%, habiéndose fabricado 92.346 unidades en 2026. Las exportaciones de autopartes, en tanto, registraron una caída del 7,7% interanual durante los primeros tres meses de 2026.

Para el segmento de mercado de reposición , al considerar la venta de combustible como un indicador aproximado del nivel de actividad, se observó una contracción para el período del 0,3% interanual. Los datos se desprenden del último informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) .

A nivel mensual, sin embargo, se observó un fuerte repunte en las tres categorías : la producción subió 40,8%, la exportación 40,2% y la venta de combustible un 8,2%.

De todas maneras, desde la cámara empresaria aclararon a Ámbito que la medición no se encuentra desestacionalizada, por lo que la estadística refleja fuertes variaciones estacionales. " A veces las vacaciones son muy variables y eso afecta (el dato)" , ejemplificaron.

Ford industria automotriz autopartes La industria automotriz está haciendo frente una caída de la demanda y el aumento de la competencia extranjera.

En esta ocasión, fuentes del sector agregaron que esa variación se dio también por paradas por falta de demanda durante los primeros dos meses del año. "Las terminales acumularon stocks que no pudieron vender en enero y febrero. Esos meses pararon y en marzo retomaron producción", detallaron.

Se trata de una tendencia que no parece haberse sostenido durante abril, de acuerdo a expertos especializados en el tema, con indicios de que la producción de vehículos cayó en abril con respecto a marzo.

Competencia y alianzas

La novedad se enmarca en un contexto en que el sector automotor local debe hacer frente a la competencia de vehículos importados. De hecho, los últimos datos de la balanza comercial muestran que fue uno de los pocos sectores que sostuvo la demanda importadora durante abril.

En concreto, la importación de vehículos automotores creció 3% interanual, mientras que en el acumulado del año esa cifra se eleva hasta el 21,3%. Dentro de esa categoría, la importación de vehículos híbridos se dispararon 216,7% interanual en abril, mientras que los autos eléctricos se dispararon 3.898,8% interanual, siendo China su principal origen.

En medio de esta situación, la cadena automotriz argentina, representada por Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), participó, junto a organismos de 18 países en la firma de la Declaración de Quito, que busca bajar impuestos, eliminar aranceles y acelerar la renovación de flotas con autos más limpios en el continente.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó que la industria automotriz de América Latina "busca reorganizarse frente a la presión del comercio global, la transición energética y el avance de nuevos competidores internacionales".