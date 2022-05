El futuro ecológico del rombo

“Todos nuestros compromisos corporativos no son suficientes si no los aplicamos a nuestros vehículos. Por eso he pedido a los equipos de Renault que diseñen el primer concept-car que encarna plenamente nuestra nueva estrategia ESG y sus tres pilares: medio ambiente, seguridad e inclusión. Lo hemos llamado Scénic Vision. Scénic, como nuestro icónico ‘vehículo para vivir’, y Vision porque corresponde a las nuevas expectativas de la gente”, dijo Luca de Meo, CEO de Renault Group y de la marca Renault.