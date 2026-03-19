Baterías de autos eléctricos: cuánto duran y qué automotrices conservan mejor su rendimiento + Seguir en









Un estudio basado en miles de vehículos revela cómo envejecen realmente los dispositivos y por qué este factor es clave al comprar un automóvil a batería usado.

Las baterías de autos eléctricos tienen un tiempo determinado de duración

La batería sigue siendo el eje central en la decisión de compra de un auto eléctrico. No solo representa el componente más costoso, sino también el que más incertidumbre genera en el mercado de segunda mano.

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Un reciente análisis elaborado en Alemania por TÜV Nord junto a la firma Carly aporta nuevas certezas: la degradación existe, pero es más lenta de lo que muchos imaginan.

El estudio evaluó unos 50.000 registros de vehículos eléctricos usados y se centró en el indicador Estado de Salud (SoH), que mide la capacidad real de la batería con el paso del tiempo. En promedio, las principales marcas muestran una pérdida cercana al 1% anual, lo que indica un desgaste progresivo y relativamente previsible.

Baterías: diferencias entre marcas que impactan en la reventa Más allá de la buena noticia general, el informe deja en evidencia que no todos los fabricantes logran los mismos resultados. Las marcas coreanas como Kia y Hyundai lideran el ranking: sus modelos con hasta nueve años conservan cerca del 93% de la capacidad original.

bmw-i-amplia-su-oferta-de-modelos-del-bmw-i3_5_659x371 También se destacan fabricantes alemanes como Mercedes-Benz, BMW y Mini, con valores que superan el 94% en unidades más recientes. Incluso algunos eléctricos antiguos de BMW mantienen más del 80% tras más de una década. También se destacan fabricantes alemanes como Mercedes-Benz, BMW y Mini, con valores que superan el 94% en unidades más recientes. Incluso algunos eléctricos antiguos de BMW mantienen más del 80% tras más de una década.

En el otro extremo aparecen modelos pioneros de Renault y Volkswagen, con niveles cercanos al 72% y 74%, respectivamente. Aun así, estos valores se mantienen por encima del umbral habitual de garantía. El estudio también detectó variaciones desde el inicio en algunas marcas como Tesla, lo que refuerza una conclusión clave: la batería ya no es una incógnita general, sino un componente cuya calidad depende del fabricante, la tecnología y la evolución del modelo.