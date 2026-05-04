Autos eléctricos en alza: el ranking de abril con los modelos que dominan las ventas + Seguir en









Con fuerte presencia de marcas chinas y modelos accesibles, los patentamientos crecieron con fuerza y marcan un cambio de tendencia en el mercado local

Los autos eléctricos continúan creciendo en el país

El mercado de autos eléctricos en la Argentina atraviesa un momento de expansión acelerada. Durante abril se patentaron 723 unidades, lo que representa una suba del 35% frente a marzo y un crecimiento superior al 700% en el acumulado anual. Detrás de este fenómeno aparecen nuevos jugadores, mayor oferta y un consumidor cada vez más familiarizado con esta tecnología.

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El avance tiene un protagonista claro: BYD, que concentra buena parte de las ventas con modelos competitivos en precio y equipamiento. Al mismo tiempo, la irrupción de marcas chinas redefine el mapa del segmento.

Ranking de los autos eléctricos más vendidos Según datos de ACARA, el top 10 de abril muestra una fuerte diversidad de propuestas, aunque con liderazgo marcado:

BYD Dolphin Mini: 457 unidades (1.299 en el año) BYD Yuan Pro: 119 unidades (496 en el año) Chevrolet Spark: 37 unidades (142 en el año) Baic EU5: 29 unidades (62 en el año, +588,9%) JMEV Easy 3: 23 unidades (94 en el año) Volvo EX30: 8 unidades (32 en el año, -23,8%) Great Wall Ora 03: 8 unidades (29 en el año) Geely EX5: 7 unidades (36 en el año) Renault Kangoo: 5 unidades (52 en el año, +333,3%) Arcfox T5: 4 unidades (primer mes en el mercado) Nuevos jugadores y cambios en el mercado El crecimiento no solo se explica por el volumen, sino también por la transformación del sector. La llegada de modelos más económicos amplió el acceso y generó mayor competencia.

BYD YUAN PRO El BYD Yuan Pro se ubica segundo en el ranking.

En contrapartida, algunas marcas tradicionales muestran retrocesos, como Volvo, mientras que propuestas locales como Coradir pierden terreno frente a importados con mejor relación precio-producto. Así, el mercado eléctrico empieza a consolidarse como una alternativa real dentro del parque automotor argentino, con un protagonismo cada vez mayor de nuevas marcas y tecnologías.