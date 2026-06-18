Cambios en el scoring de la licencia de conducir: así será el nuevo sistema de puntaje que rige desde hoy + Agregar ámbito en









La Agencia Nacional de Seguridad Vial puso en marcha el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una plataforma que permite a cualquier persona enviar fotos, videos y datos de infracciones graves a través del servicio de mensajería digital.

Los conductores deberán estar más atentos a la hora de manejar

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) presentó una nueva herramienta tecnológica destinada a ampliar los mecanismos de control y prevención en las rutas y calles del país. Se trata del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una plataforma digital que permite denunciar hechos de violencia vial y maniobras peligrosas mediante el envío de información por WhatsApp.

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A partir de ahora, quienes sean testigos de conductas imprudentes podrán remitir material audiovisual y detalles del hecho al número 11-2787-0000, facilitando la detección de infracciones que muchas veces ocurren fuera de los controles presenciales.

Los reportes recibidos serán analizados por equipos técnicos de la ANSV y, dependiendo de la gravedad del episodio y de las pruebas aportadas, podrán derivar en sanciones administrativas, incluyendo la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.

Qué situaciones se podrán denunciar El nuevo sistema contempla la posibilidad de reportar diferentes conductas de riesgo, entre ellas conducir bajo los efectos del alcohol, el exceso de velocidad, las picadas ilegales, los sobrepasos indebidos, el uso del teléfono celular al volante, la circulación de menores conduciendo, las patentes adulteradas y distintos episodios de violencia vial.

Desde el organismo explicaron que la medida busca complementar los operativos tradicionales de control y generar un mecanismo de recepción de denuncias de alcance federal. Además, la información recopilada permitirá identificar patrones de riesgo, optimizar la fiscalización y reforzar las campañas de concientización y educación vial.

multas-pba-1 Desde el organismo explicaron que la medida busca complementar los operativos tradicionales de control y generar un mecanismo de recepción de denuncias de alcance federal. Ahora Mar del Plata Para realizar un reporte será necesario: Enviar fotos y/o videos del hecho.

del hecho. Asegurar que la patente del vehículo sea visible .

. Informar el lugar, fecha y hora aproximada del episodio.

del episodio. Completar un breve formulario con los datos requeridos. La ANSV aclaró que el material deberá ser registrado por terceros, como acompañantes o peatones, y nunca por quien se encuentre conduciendo un vehículo. Asimismo, se precisó que la presentación de una denuncia no implicará automáticamente la aplicación de una sanción. Cada caso será evaluado conforme a la normativa vigente y las competencias del organismo, considerando la evidencia aportada y las circunstancias particulares del hecho. La implementación del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, presentada en el marco de la Semana de la Seguridad Vial, forma parte de una estrategia de modernización impulsada por la ANSV con el objetivo de desalentar conductas temerarias, fortalecer el cumplimiento de las normas de tránsito y contribuir a una circulación más segura en todo el país.