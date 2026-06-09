Seguridad vial: especialistas advierten sobre uno de los principales riesgos al manejar

Datos recientes y análisis de expertos ponen el foco en un factor silencioso que incide en la seguridad vial: la falsa sensación de control.

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial , especialistas vuelven a poner el foco en un factor silencioso pero determinante: la sobreconfianza al volante . Lejos de ser un atributo positivo, este comportamiento puede derivar en distracciones, errores de cálculo y una menor percepción del riesgo.

De acuerdo con datos del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) , la situación en Argentina se agravó durante el último año. La mortalidad vial creció un 22% en 2025 respecto a 2024 , y un dato preocupa especialmente: cuatro de cada diez conductores involucrados en siniestros graves tienen menos de 30 años .

“Es habitual ver cómo, en una esquina sin semáforo, dos vehículos avanzan casi sin reducir la velocidad para ver quién pasa primero. Son conductas naturalizadas que pueden terminar en accidentes evitables”, explicó Daniela Medina , gerente de Seguridad y Emergencias de Ituran Argentina .

Este tipo de situaciones está directamente vinculado con el llamado “piloto automático” , un estado en el que la rutina, la experiencia o la familiaridad con el recorrido llevan a bajar la guardia. En ese contexto, el conductor reacciona más tarde ante imprevistos y aumenta su exposición al peligro.

El uso del celular al volante es uno de los ejemplos más claros de esta confianza excesiva. Muchas veces se utiliza de manera casi inconsciente, sin dimensionar el impacto en la capacidad de reacción. Los especialistas coinciden en que ante cualquier necesidad de comunicación, lo más seguro es detenerse completamente antes de utilizar el dispositivo.

manejar con el celular 2.jpg El uso del celular al volante es uno de los ejemplos más claros de esta confianza excesiva.

Otro punto crítico es la distancia de seguridad, que suele no respetarse en la conducción diaria. Reducir ese margen implica menos tiempo para reaccionar ante una frenada brusca. A esto se suma una práctica que persiste pese a las campañas: no utilizar el cinturón de seguridad, uno de los elementos más efectivos para evitar lesiones graves.

Tecnología y prevención para una conducción más segura

En paralelo, la tecnología comienza a jugar un rol cada vez más relevante en la seguridad vial. Herramientas como sistemas de monitoreo, alertas en tiempo real y asistencia ante emergencias permiten anticipar riesgos y mejorar la toma de decisiones al volante.

En este escenario, Ituran Argentina desarrolla soluciones de localización vehicular que brindan información clave sobre el comportamiento de conducción. A través de alertas de velocidad, seguimiento en tiempo real y análisis de hábitos, estas plataformas ayudan a identificar conductas peligrosas y fomentar un manejo más responsable.

Uno de sus servicios, ITURAN SEGURIDAD, ofrece cobertura en todo el país con funciones como recupero vehicular, asistencia inmediata ante emergencias y activación automática de protocolos en caso de choque. Además, su aplicación móvil permite acceder a datos como historial de recorridos, zonas seguras y detección de maniobras bruscas.

La combinación de conciencia individual y herramientas tecnológicas aparece como la clave para reducir la siniestralidad. En definitiva, cada decisión al volante tiene impacto no solo en quien conduce, sino también en su entorno.

En una fecha que invita a reflexionar, el mensaje es claro: manejar bien no es sentirse seguro, sino actuar con responsabilidad en todo momento.