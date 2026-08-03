China no solo va por Europa: el mercado donde proyecta controlar 6 de cada 10 autos vendidos + Agregar ámbito en









Las proyecciones oficiales estiman que para 2035 casi seis de cada diez vehículos vendidos en el país oceánico provendrán del gigante asiático, consolidando un cambio de paradigma impulsado por la electrificación y la agresividad comercial.

Australia confía en el mercado chino

El fenómeno de la automoción china atraviesa una fase de profunda expansión que trasciende las fronteras europeas. Australia se ha transformado en la prueba de fuego definitiva para evaluar el impacto de esta avanzada: un escenario caracterizado por la ausencia de producción local, una elevada demanda de camionetas y SUVs, y una apertura inmediata a propuestas con valores altamente competitivos y tecnología de última generación.

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De acuerdo con estimaciones de la Australian Automotive Dealer Association (AADA), los modelos procedentes de China abarcarán el 58% de los patentamientos nuevos en 2035, lo que se traducirá en un volumen cercano a las 900.000 unidades anuales. Esta cifra supera de manera notable las proyecciones previas, que situaban el techo de participación en un 43%.

El cambio de tendencia ya es tangible en el corto plazo. Durante el mes de junio de 2026, los vehículos importados desde China alcanzaron una cuota del 35,5% en el mercado australiano gracias a 46.592 matriculaciones, relegando a potencias históricas de la región como Japón, Tailandia, Corea del Sur y Alemania.

BYD disputó el liderazgo a Toyota en junio La transformación del sector queda al descubierto al observar la tabla de marcas. Aunque Toyota preservó el primer puesto en junio con 19.124 unidades, BYD se ubicó a solo 243 vehículos de distancia, al concretar 18.881 ventas. El desempeño de la firma china evidencia una evolución acelerada, pasando de ser un actor emergente a pelear el liderazgo mano a mano con el fabricante referente del país.

Este panorama confirma que los constructores asiáticos dejaron de competir únicamente en las franjas de entrada o con productos de bajo costo. Firmas como GWM, Chery, Geely, Jaecoo, Zeekr y Xpeng continúan desplegando nuevos modelos y ampliando sus redes oficiales. Desde la AADA anticipan que la oferta total disponible en el mercado australiano se elevará de 67 a 75 marcas hacia el año 2031.

BYD avanza a paso firme. La electrificación como motor del cambio de era El acelerado traspaso hacia la movilidad sustentable ha sido la principal llave de acceso para este despliegue. Durante el primer semestre de 2026, la venta de autos 100% eléctricos en Australia alcanzó las 103.843 unidades, lo que representa un incremento del 119,8% frente al mismo período del año anterior. Con este impulso, la penetración de los vehículos a batería pasó de un 7,6% a un 16,4% en solo doce meses. En junio la tendencia fue aún más pronunciada, con los eléctricos puros concentrando el 23,3% de las operaciones. Si se suman las unidades producidas en suelo chino por marcas internacionales como Tesla o Polestar, la participación de vehículos de origen chino en el mercado total roza el 40%. La clave de este dominio radica en el control que ejerce la industria china sobre la cadena global de valor del auto eléctrico: desde el procesamiento de minerales y la fabricación de baterías, hasta las arquitecturas dedicadas y la logística mediante flotas de carga propias. Esta experiencia deja una lección clara para el contexto internacional. En mercados abiertos y sin barreras proteccionistas, el coche chino no se posiciona únicamente como un producto económico, sino como un competidor tecnológico directo frente a las automotrices tradicionales.