Qué se sabe del volcán de Fuego en Guatemala, ahora activo y con explosiones de lava

Las imágenes difundidas mostraron explosiones, ríos de lava descendiendo por las laderas y grandes columnas de gases y ceniza que alcanzaron los 6.000 metros de altura.

Las autoridades evacuaron comunidades, suspendieron las clases y cerraron una de las principales rutas de la zona.

Guatemala se encuentra bajo alerta naranja por la intensificación de la actividad del volcán de Fuego . Durante las últimas horas, registraron fuertes explosiones , expulsión de lava , columnas de ceniza que superaron los 6.000 metros de altura y flujos piroclásticos.

La situación obligó a las autoridades a evacuar comunidades cercanas, suspender las clases presenciales y cerrar una de las principales rutas de la zona como medida preventiva.

Ante la evolución del fenómeno, los organismos de emergencia mantienen un monitoreo permanente y advirtieron que la actividad podría incrementarse en cualquier momento.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró la alerta naranja a nivel nacional , el nivel previo a la roja, luego de que el volcán de Fuego incrementara su actividad eruptiva.

Guatemala declaró alerta naranja por la fuerte actividad del volcán de Fuego, que registra erupciones con lava, gases y ceniza. Autoridades evacuaron comunidades cercanas, habilitaron albergues y suspendieron clases. También cerraron una carretera y advirtieron sobre posible… pic.twitter.com/hy6OqRXgRN

Según informó el organismo, el operativo incluyó la evacuación preventiva de habitantes de dos comunidades cercanas al volcán, quienes fueron trasladados a albergues temporales instalados en el municipio de San Juan Alotenango mientras continúa el seguimiento de la situación.

La institución pidió a la población seguir estrictamente las recomendaciones de protección civil. En un mensaje difundido en redes sociales, la vocera del organismo, Valeria Urizar, advirtió: "Si se ordena una evacuación o las condiciones representan un riesgo para su vida, aplique el principio de la autoevacuación".

Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el volcán "evoluciona hacia una fase más explosiva".

De acuerdo con los informes técnicos, la actividad está caracterizada por explosiones casi continuas, expulsión de material incandescente, fuentes de lava que alcanzan entre 100 y 200 metros sobre el cráter y una desgasificación persistente.

La entidad advirtió sobre la posibilidad de que se desarrollen nuevos flujos de lava y corrientes de densidad piroclástica, consideradas uno de los fenómenos más peligrosos por su velocidad y elevada temperatura.

Los especialistas señalaron que los principales riesgos se concentran en las barrancas Seca, Ceniza y Santa Teresa, por donde podrían descender estos flujos de gases, ceniza y fragmentos de roca.

Como parte del operativo preventivo, el Ministerio de Educación de Guatemala suspendió las clases presenciales en escuelas de dos municipios cercanos al volcán para evitar la exposición de estudiantes y docentes a la caída de ceniza.

La Policía Municipal de Tránsito dispuso el cierre preventivo de la Ruta Nacional 14, una vía que conecta la costa sur del país con la ciudad colonial de Antigua Guatemala, debido al descenso de material volcánico.

Además, el Insivumeh indicó que la ceniza comenzó a dispersarse sobre distintas comunidades ubicadas al oeste y suroeste del volcán. Por eso, recomendó proteger depósitos de agua y alimentos, utilizar mascarillas o paños húmedos para evitar la inhalación de partículas y seguir únicamente la información difundida por los organismos oficiales.

La Conred pidió a la población mantener preparada la denominada "mochila de las 72 horas", revisar el Plan Familiar de Respuesta y respetar cualquier orden de evacuación que pudiera emitirse si la actividad continúa aumentando.

Hasta el momento, las autoridades descartaron afectaciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora, aunque aclararon que el comportamiento de la columna de ceniza permanece bajo vigilancia.

Cómo es el volcán de Fuego, uno de los más activos en Guatemala

El volcán de Fuego es un estratovolcán de 3.763 metros de altura ubicado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, a unos 35 kilómetros al suroeste de Ciudad de Guatemala. Integra el grupo de los tres volcanes más activos del país, junto con el Pacaya y el Santiaguito, y es considerado uno de los de mayor actividad de Centroamérica.

Su comportamiento se caracteriza por explosiones frecuentes, emisión de ceniza y derrames de lava. En distintos períodos puede generar flujos piroclásticos, mezclas de gases extremadamente calientes, ceniza y fragmentos de roca que descienden por las laderas.

La parte superior prácticamente no presenta vegetación debido a la actividad eruptiva constante, que modifica permanentemente el paisaje y dificulta el desarrollo de flora en las zonas más próximas al cráter.

A lo largo de su historia, registró varias erupciones de distinta intensidad. Uno de los antecedentes más importantes ocurrió en 1932, cuando la nube de ceniza alcanzó territorios de El Salvador, ubicado a unos 125 kilómetros, y de Honduras, a aproximadamente 175 kilómetros de distancia.

Sin embargo, el más devastador ocurrió el 3 de junio de 2018, cuando una erupción provocó flujos piroclásticos que cubrieron varias comunidades ubicadas en sus alrededores. De acuerdo con las cifras oficiales del Gobierno de Guatemala, la tragedia dejó 202 personas fallecidas y 229 desaparecidas, además de miles de evacuados y daños materiales.

Antes del episodio actual, había registrado erupciones relevantes en marzo de 2025 y febrero de 2026, que obligaron a realizar evacuaciones preventivas.