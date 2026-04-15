La presencia de autos chinos en la Argentina atraviesa una etapa de consolidación. Lo que hasta hace poco era una oferta limitada hoy se transformó en un abanico amplio de modelos que abarcan desde citycars eléctricos hasta pick ups y SUV de gran porte.
Autos chinos en la Argentina: todos los modelos y precios actualizados a abril 2026
Con más marcas, electrificación y nuevas reglas de importación, la oferta de vehículos de origen asiático crece fuerte y ya gana terreno en el mercado local.
-
-
El crecimiento está impulsado por distintos factores: mayor apertura comercial, llegada de nuevas marcas y un contexto donde la electrificación empieza a jugar un rol clave. Además, el esquema que permite importar unidades electrificadas sin arancel extrazona mejora notablemente la competitividad de precios.
En este escenario, la participación de estos vehículos creció con fuerza y ya representa una porción relevante del mercado.
Autos chinos en el país: más marcas, tecnología y precios competitivos
La oferta disponible en abril de 2026 incluye una amplia variedad de modelos y segmentos. A continuación, el listado completo con precios:
Haval:
- Jolion 1.5 DCT Deluxe: u$s30.000
- Jolion 1.5 7DCT Supreme: u$s33.000
- Jolion PRO HEV Deluxe: u$s28.990
- Jolion PRO HEV Supreme: u$s30.990
- H6 2WD: u$s36.500
- H6 4WD: u$s39.900
- H6 GT 4WD: u$s44.400
- H6 HEV Deluxe: u$s33.500
- H6 HEV Supreme: u$s35.500
Ora:
- Ora 03 Deluxe: u$s31.000
Poer:
- Poer Elite 2WD: u$s28.730
- Poer Elite 4WD: u$s32.697
- Poer 4WD Super Luxury 8AT: u$s41.990
Tank:
- Tank 300: u$s51.900
Jetour:
- X50: u$s26.600
- T2: u$s54.900
- T1: u$s51.900
- Dashing: u$s38.500
- X70 Plus: u$s40.500
- X70 1.5T AT: u$s31.500
BYD:
- Dolphin Mini GL: u$s22.990
- Dolphin Mini GS: u$s23.990
- Yuan Pro GL: u$s29.990
- Yuan Pro GS: u$s30.990
- Song Pro GL: u$s34.990
- Song Pro GS: u$s36.990
- Atto 2 DM-i: u$s31.990
Maxus:
- T60 CS 4x4 6MT: u$s31.500
- T60 4x2 6MT: u$s28.900
- T60 4x4 6MT: u$s31.500
- T60 4x4 6MT Minera: u$s35.000
- T60 4x4 6AT Max Elite: u$s38.000
- T60 4x4 6AT Max Luxury: u$s41.500
- T90: u$s43.000
- T90 EV: u$s72.000
- D90: u$s66.000
- eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: u$s80.600
Chery:
- Tiggo 2 Pro Max MT Confort: u$s23.000
- Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: u$s25.500
- Tiggo 4 Hybrid Premium: u$s33.500
- Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: u$s32.900
- Tiggo 8 Pro Luxury: u$s46.600
BAIC:
- X35 Fashion: u$s25.500
- X35 Fashion Plus: u$s27.200
- X35 Luxury: u$s28.200
- X55 II Luxury: u$s39.700
- X55 II Plus: u$s45.700
- BJ30 Hybrid 4X2: u$s35.800
- BJ30 Hybrid 4X4: u$s45.700
- BJ40 3 Puertas: u$s61.300
- BJ40 Plus: u$s63.900
- BJ60 Mild Hybrid: u$s78.600
- U5 Plus: u$s25.600
- EU 5 - 100% Eléctrico: u$s28.900
- EU5 Plus: u$s48.700
ARCFOX:
- T1: u$s29.500
- KAOLA S: u$s27.200
- T5: u$s39.600
- S5: u$s39.800
MG:
- MG3 HEV Confort: u$s23.500
- MG3 HEV Luxury: u$s25.900
- MG ZS HEV Confort: u$s27.500
- MG ZS HEV Luxury: u$s29.900
- MG Cyberster: u$s130.000
Skywell:
- ET5: u$s48.000
- BE11: u$s58.000
DFSK:
- E5 PHEV: u$s34.500
- Glory 500 Confort CVT: $34.500.000
- Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.000
Foton:
- Tunland G7 4x2 MT: $43.137.500
- Tunland G7 4x4 MT: $46.182.500
- Tunland G7 4x2 AT: $48.212.500
- Tunland G7 4x4 AT: $52.932.250
- Tunland V9 4x4 AT: $73.739.750
- Tunland V7 MHEV 4x4 AT: u$s54.500
- Tunland V9 Pro Sport 4X4 AT: u$s57.000
JAC:
- S2 MT Intelligent FL: u$s19.900
- JS2 Luxury LV: u$s21.900
- JS4 LV: u$s27.500
- JS4 Flagship: u$s29.500
- JS6 PHEV Euro VI: u$s33.900
- JS8 Pro: u$s38.900
- E30X Luxury: u$s30.500
- T8 4X4 MT: u$s34.900
- T9 Luxury: u$s38.500
Kaiyi:
- X3 1.5 Luxury: u$s22.000
- X3 PRO 1.5 Turbo Luxury: u$s26.000
- X7 1.5 Hybrid: u$s35.000
- X7 2.0T Luxury: u$s38.000
Geely:
- EX5: u$s34.800
Changan:
- CS55 Plus PHEV: u$s32.000
GAC:
- GS3 Emzoom: entre u$s31.900 y u$s36.500
- GS4 Emkoo HEV: u$s33.800
- Aion ES: u$s33.800
- GS8: u$s60.000
Forthing:
- T5 MT: u$s21.950
- T5 HEV: u$s36.190
- T5 EVO: u$s36.840
- U-Tour: u$s40.221
- Friday EREV Luxury: u$s37.855
Con una oferta cada vez más amplia, mejor nivel tecnológico y precios competitivos, los autos chinos se posicionan como protagonistas de una transformación que ya impacta de lleno en el mercado automotor argentino.
Dejá tu comentario