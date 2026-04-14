Preocupación en la Argentina y Brasil por el impacto de las automotrices chinas + Seguir en









Ejecutivos de ambos países coincidieron en la necesidad de redefinir reglas de juego ante la presión de nuevos competidores globales y la incertidumbre por el futuro del acuerdo bilateral.

La Argentina y Brasi, en alerta por el avance eléctrico chino

La exposición Automechanika 2026, realizada en Buenos Aires, se convirtió en un punto de encuentro clave para analizar el presente y el futuro de la industria automotriz regional. Allí, referentes de la Argentina y Brasil coincidieron en que el escenario global cambió de manera drástica y exige respuestas rápidas.

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El eje de la preocupación pasa por el avance de las automotrices de China, que vienen ganando terreno a gran velocidad en distintos mercados, incluyendo América Latina. Este fenómeno impacta tanto en la producción como en la competitividad de las terminales instaladas en el Mercosur.

Durante el panel participaron Igor Calvet (titular de Anfavea), Rodrigo Pérez Graziano (Adefa), Cláudio Sahad (Sindipeças) y Juan Cantarella (AFAC), quienes coincidieron en la necesidad de actuar con urgencia.

El acuerdo clave que define el futuro automotor Uno de los puntos más sensibles es la continuidad del Acuerdo de Complementación Económica N°14 (ACE14), que regula el comercio automotor entre ambos países y vence en 2029. Este esquema permite el intercambio sin aranceles siempre que se cumplan requisitos de integración regional.

El debate sobre su renovación se volvió central, ya que condiciona decisiones de inversión, producción y desarrollo industrial a mediano plazo.

industria automotriz-arg-bra Durante el panel participaron Igor Calvet (titular de Anfavea), Rodrigo Pérez Graziano (Adefa), Cláudio Sahad (Sindipeças) y Juan Cantarella (AFAC), quienes coincidieron en la necesidad de actuar con urgencia. En paralelo, los ejecutivos advirtieron sobre la diferencia de escala frente a potencias globales. Mientras la Argentina y Brasil producen en conjunto poco más de 3 millones de unidades al año, China supera ampliamente esa cifra, con un volumen que multiplica varias veces esa capacidad. Además, señalaron que muchas marcas asiáticas desembarcan en la región con esquemas centrados en la importación, sin desarrollar una base industrial equivalente, lo que genera tensiones competitivas. Otro punto crítico es el crecimiento acelerado de los vehículos electrificados, donde la participación china es dominante. Este cambio tecnológico profundiza las diferencias y obliga a replantear estrategias. Desde el sector remarcan que no se trata de frenar inversiones extranjeras, sino de garantizar condiciones equitativas para quienes producen y generan empleo en la región. El mensaje fue claro: sin políticas coordinadas y decisiones rápidas, la industria automotriz regional podría perder terreno frente a un nuevo orden global que avanza con rapidez.