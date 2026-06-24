Cómo saber cuál es el color original de un auto usado y por qué puede evitar una estafa

Identificar el tono de fábrica no es solo una cuestión estética: permite detectar repintados, prevenir fraudes y ahorrar dinero en reparaciones.

En el universo del mercado de autos de segunda mano , una de las dudas más frecuentes —y menos resueltas— es cómo identificar el color original de un vehículo. Lo que parece un detalle menor puede transformarse en un factor clave al momento de evaluar una compra o encarar una reparación.

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Muchos autos exhiben tonos que no coinciden con su acabado de fábrica. Ya sea por arreglos económicos o cambios estéticos, estas modificaciones suelen ocultar la verdadera identidad cromática del vehículo. El problema aparece cuando se intenta reparar un rayón o una pieza: el color visible no coincide con el original , generando diferencias notorias y gastos innecesarios.

En este contexto, conocer el código exacto de pintura puede evitar errores costosos en talleres de chapa y pintura y, además, revelar información importante sobre el historial del auto.

El primer paso para resolver este enigma es recurrir al VIN (Vehicle Identification Number), un código único de 17 caracteres que funciona como el “ADN” del vehículo. A partir de este número, es posible acceder a datos específicos del auto, incluido su color de fábrica.

Sin embargo, la forma más directa suele estar en el propio vehículo: la etiqueta del fabricante ubicada en el marco de la puerta del conductor (conocida como door jamb sticker). Allí, entre códigos y especificaciones técnicas, se encuentra el paint code, un dato clave para identificar el tono exacto.

Cada marca utiliza su propio sistema. Algunas, como Ford, emplean combinaciones simples de letras, mientras que otras optan por códigos más complejos con números y caracteres.

autos El color original no solo tiene valor visual. En muchos casos, descubrir diferencias entre el tono actual y el de fábrica puede ser una señal de alerta.

Si esa etiqueta no está disponible —por ejemplo, tras un reemplazo de puerta— existen alternativas: bajo el capó, cerca del cortafuegos, en el baúl o incluso en la guantera en modelos más antiguos.

Más que estética: una cuestión de transparencia

El color original no solo tiene valor visual. En muchos casos, descubrir diferencias entre el tono actual y el de fábrica puede ser una señal de alerta. Repintados completos suelen esconder choques, daños estructurales o incluso autos inundados.

Plataformas como Carfax o AutoCheck pueden aportar información adicional sobre el historial del vehículo, incluyendo modificaciones registradas.

Además, la industria automotriz tiende a cambiar constantemente la denominación de colores —nombres comerciales como “Crimson Red Metallic” o “Pearl White”— lo que complica aún más la identificación para el usuario promedio y refuerza la dependencia de concesionarios oficiales.

Qué revisar antes de comprar o reparar

Para realizar una verificación completa, es fundamental contar con:

Acceso total al vehículo (puertas, capó y baúl)

(puertas, capó y baúl) Buena iluminación para detectar diferencias de tono

para detectar diferencias de tono Conexión a internet para decodificar el VIN

para decodificar el VIN Herramientas de aumento para leer códigos desgastados

También es recomendable revisar documentación como el manual del propietario, facturas originales o registros de mantenimiento.

Señales que no hay que ignorar

Más allá del código, el ojo entrenado puede detectar indicios de repintado:

Diferencias de brillo entre paneles

Restos de cinta en burletes o gomas

Texturas irregulares en la superficie

Desgaste prematuro del barniz

Estas señales pueden anticipar problemas mayores, como óxido oculto o mala aplicación de materiales, que impactan directamente en el valor de reventa.

El factor histórico y cultural del color

El mundo de la pintura automotriz también tiene su lado curioso. Henry Ford popularizó la idea de que el Ford T solo podía ser negro, debido a la rapidez de secado de esa pintura en la línea de montaje.

Hoy, el blanco domina el mercado global por su capacidad de reflejar el calor, mientras que los tonos grises y plateados disimulan mejor el uso cotidiano. En cambio, ciertos rojos son más propensos a degradarse con el sol.