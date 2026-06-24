Cuál es la pick up usada más confiable para los argentinos

Lidera las transferencias mes a mes y se consolida como una de las opciones más buscadas por su durabilidad, valor de reventa y confiabilidad mecánica.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) volvió a confirmar una tendencia que se repite en el mercado local: la Toyota Hilux es la pick up usada más elegida por los argentinos .

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Según el último informe, correspondiente a mayo, este modelo registró 5.674 transferencias , ubicándose en el segundo lugar del ranking general de usados. Solo fue superado por el Volkswagen Gol Trend , que alcanzó las 7.655 unidades .

Más allá del puesto en la tabla, el dato clave es que la Hilux lidera cómodamente entre las pick ups , consolidando un dominio que se sostiene desde hace años.

La pick up de Toyota construyó su reputación en base a tres pilares: confiabilidad, resistencia y versatilidad . Su desempeño tanto en entornos laborales como en el uso familiar la posiciona como una opción equilibrada dentro del segmento.

Este reconocimiento del mercado tiene un impacto directo: las unidades usadas mantienen alta cotización y rápida salida , dos factores determinantes para quienes analizan una compra con visión a futuro.

toyota-hilux-srx-2024-delantera La pick up de Toyota construyó su reputación en base a tres pilares: confiabilidad, resistencia y versatilidad.

El ranking de los modelos usados más vendidos en mayo refleja esta tendencia:

Volkswagen Gol y Gol Trend: 7.655 transferencias

7.655 transferencias Toyota Hilux: 5.674

5.674 Chevrolet Corsa y Classic: 3.957

3.957 Ford Ranger: 3.791

3.791 Volkswagen Amarok: 3.529

3.529 Peugeot 208: 3.201

3.201 Ford EcoSport: 2.796

2.796 Toyota Corolla: 2.731

2.731 Ford Ka: 2.593

Los números dejan en claro que modelos como el Gol, la Hilux o el Corsa siguen siendo apuestas seguras, especialmente para quienes priorizan la facilidad de reventa.

Un mercado que se ajusta, pero no se detiene

El informe de la CCA también muestra un escenario más desafiante. Durante mayo se comercializaron 144.050 vehículos usados, lo que representa una caída interanual del 6,96% frente a las 154.830 unidades del mismo mes de 2025.

En comparación con abril, cuando se habían registrado 154.792 transferencias, la baja fue del 6,94%, marcando una desaceleración en la actividad.

Sin embargo, el acumulado anual mantiene niveles relevantes: entre enero y mayo se concretaron 736.136 operaciones en todo el país. Aun así, el volumen se ubica un 5,04% por debajo del mismo período del año anterior.

En este contexto, elegir un modelo con demanda sostenida se vuelve clave. La Toyota Hilux no solo domina su segmento, sino que se posiciona como una herramienta de inversión dentro del mercado de usados, donde la liquidez y la confiabilidad hacen la diferencia.