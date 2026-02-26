El mercado automotor se quedó sin datos de ventas de 0km por un conflicto entre el Gobierno y ACARA + Seguir en









El Sistema de Información Online del Mercado Automotor Argentino (Siomaa) está caído desde casi dos semanas y las terminales no pueden ver los datos de sus competidores.

Las terminales automotrices reclaman la publicación de datos para conocer la situación de los competidores.

Las cifras de patentamientos de autos de febrero de 2026 aún no se conocen porque el Sistema de Información Online del Mercado Automotor Argentino (Siomaa) está caído desde hace casi dos semanas. El Gobierno, a través de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), decidió interrumpir la transferencia de datos hacia esta compañía.

El argumento de la DNRPA, dependiente del Ministerio de Justicia, es que se trata de un "intermediario innecesario" que monetizaba información pública. El Gobierno planea reemplazar este entramado, que rige desde hace más de 15 años, con una plataforma estatal "más transparente", pero mientras tanto, el sector opera sin su principal brújula estadística.

Desde las terminales automotrices sostienen que, en este contexto, sólo pueden conocer datos propios consultando de manera directa a cada concesionaria, mientras que les es imposible conocer la situación de sus competidores. Por su parte, en SIOMAA esperan una normalización de la situación antes del viernes. “Estamos esperando que nos informen algo oficial para poder entender”, dijeron sorprendidos.

SIOMAA nació como la evolución tecnológica de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA). Lo que hace una década era una rudimentaria planilla de Excel mensual, se transformó en una consultora moderna con una plataforma de actualización diaria, aunque desde Casa Rosada cuestiona que su rentabilidad se basaba en un activo que no le pertenecía: la información de los patentamientos de todos los argentinos.

El Gobierno cuestiona el rol de ACARA Actualmente, cada concesionaria debe reportar sus estadísticas diarias de ventas y patentamientos a la DNRPA. Luego, esos datos se canalizan hacia el SIOMAA para su distribución a toda la cadena automotriz.

Vale recordar que en los últimos meses el Gobierno implementó una serie de decisiones para que concesionarios inscriban vehículos 0km sin necesidad de presencia física en un registro. En ese sentido, cuestionan el rol de los registros y de ACARA. Especialistas del sector señalan que la DNRPA está hoy "desmantelada", por lo cual es probable que, sin la cooperación de SIOMAA, los datos tengan una demora considerable.