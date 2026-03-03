Ford aplicó fuertes bajas a sus modelos importados en la Argentina + Seguir en









La marca del óvalo ajustó los precios de Mustang, Bronco y F-150 tras la eliminación del tributo interno y el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos.

El Ford Mustang GT sufrió una baja significativa en su valor Foto: cuyomotor

La decisión de Ford Argentina marca un punto de inflexión en el mercado local. Tras la derogación del impuesto interno —conocido como “impuesto al lujo”— y el nuevo entendimiento comercial con Estados Unidos, la automotriz reordenó su gama con reducciones de hasta casi 28% en algunos modelos.

Qué modelos de Ford se vieron beneficiados Entre los más beneficiados aparece el Ford Mustang GT, que pasó de u$s 90.000 a u$s 65.000 (-27,7%). También el Ford Mustang Dark Horse bajó de u$s97.000 a u$s75.000 (-22,6%), mientras que el Ford Bronco Badlands descendió de u$s100.000 a u$s74.000 (-26%).

En el caso de la familia Ford F-150, los ajustes fueron más moderados: F-150 Lariat HEV de u$s 90.000 a u$s 80.000 (-11,1%); F-150 Tremor de u$s95.000 a u$s85.000 (-10,5%); y F-150 Raptor de u$s115.000 a u$s105.000 (-8,7%).

El movimiento refleja un nuevo escenario competitivo. Sin el recargo fiscal, las marcas pueden ofrecer versiones más completas y recalcular posicionamientos en segmentos como deportivos, SUV grandes y pick ups full size, ahora con valores más alineados a la región.