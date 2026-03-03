Trámites: qué documentación se necesita para vender un auto usado en la Argentina + Seguir en









En un contexto de alta rotación en el mercado de vehículos de segunda mano, la Cámara del Comercio Automotor detalla la documentación imprescindible para concretar la transferencia de dominio de manera legal y evitar futuros inconvenientes.

La venta de autos usados requiere de varios trámites para cristalizar una transferencia

El mercado de vehículos usados mantiene un rol central en el país. Cada vez más argentinos optan por comprar y vender unidades de segunda mano. En ese escenario, realizar correctamente la transferencia es un paso fundamental para proteger a ambas partes.

Desde la Cámara del Comercio Automotor (CCA) recuerdan que vender un auto implica cumplir con una serie de requisitos formales que garantizan seguridad jurídica y evitan problemas posteriores, como multas impagas o responsabilidades civiles.

Venta de autos usados: qué documentación se necesita para el trámite Para completar la operación de manera adecuada, el vendedor debe contar con:

Título del Automotor

Cédula verde y/o azul

DNI del comprador y del vendedor

Formulario 08 firmado por ambas partes

Informe de dominio

Verificación policial (Formulario 12)

Libre deuda de patentes e infracciones La entidad recomienda verificar que todos los papeles estén actualizados antes de cerrar la operación y realizar el trámite en el Registro Automotor que corresponda según la radicación del vehículo.

autos-usados.png Completar la transferencia de dominio no solo formaliza el cambio de titularidad, sino que también deslinda responsabilidades legales y administrativas. De esta manera, tanto comprador como vendedor quedan resguardados ante cualquier eventualidad futura vinculada al rodado.