Trámites: qué documentación se necesita para vender un auto usado en la Argentina

El mercado de vehículos usados mantiene un rol central en el país. Cada vez más argentinos optan por comprar y vender unidades de segunda mano. En ese escenario, realizar correctamente la transferencia es un paso fundamental para proteger a ambas partes.
En un contexto de alta rotación en el mercado de vehículos de segunda mano, la Cámara del Comercio Automotor detalla la documentación imprescindible para concretar la transferencia de dominio de manera legal y evitar futuros inconvenientes.
Desde la Cámara del Comercio Automotor (CCA) recuerdan que vender un auto implica cumplir con una serie de requisitos formales que garantizan seguridad jurídica y evitan problemas posteriores, como multas impagas o responsabilidades civiles.
Para completar la operación de manera adecuada, el vendedor debe contar con:
Título del Automotor
Cédula verde y/o azul
DNI del comprador y del vendedor
Formulario 08 firmado por ambas partes
Informe de dominio
Verificación policial (Formulario 12)
Libre deuda de patentes e infracciones
La entidad recomienda verificar que todos los papeles estén actualizados antes de cerrar la operación y realizar el trámite en el Registro Automotor que corresponda según la radicación del vehículo.
Completar la transferencia de dominio no solo formaliza el cambio de titularidad, sino que también deslinda responsabilidades legales y administrativas. De esta manera, tanto comprador como vendedor quedan resguardados ante cualquier eventualidad futura vinculada al rodado.
