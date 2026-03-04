Quita del impuesto interno: marca premium bajó hasta u$s52.000 los precios de sus autos en la Argentina + Seguir en









La reconocida empresa adelantó que desde el 1 de abril habrá reducciones promedio del 13% en los modelos alcanzados por el gravamen. Ocho versiones no tendrán cambios.

Mercedes-Benz baja los precios de sus vehículos en la Argentina

A la espera de la reglamentación definitiva que elimina los impuestos internos para determinados vehículos, Prestige Auto, representante exclusivo de Mercedes-Benz en el país, comunicó de manera anticipada cómo impactará la medida en su lista de precios. La nueva nómina entrará en vigencia el 1 de abril, cuando comience a regir la ley.

Según detalló la compañía, las reducciones promediarán el 13%, aunque el porcentaje final variará según modelo, versión y configuración. “La eliminación de los impuestos internos es un paso hacia un mercado más transparente y previsible”, señaló Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto, quien remarcó que la baja no será generalizada, sino aplicada exclusivamente a las unidades que tributaban el gravamen.

Precios oficiales de marzo publicados por Prestige Auto (Mercedes-Benz) precios mercedes Precios oficiales de abril publicados por Prestige Auto (Mercedes-Benz) precios mercedes abril Durante el período de transición —entre diciembre de 2025 y febrero de 2026— la red oficial ofreció descuentos compensatorios para sostener la demanda y evitar que los clientes quedaran sujetos a la incertidumbre normativa.

La quita del impuesto no impactará en ocho modelos que ya estaban exentos: A 200, A 250, CLA 200, GLA 200, GLA 250, GLB 200, GLB 250 y C 300. Estas versiones, que representan cerca del 30% del volumen de la marca, mantendrán sus valores sin modificaciones por este concepto.