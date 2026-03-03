Precios de autos: una marca congeló precios en pesos y bajó modelos en dólares de sus autos en la Argentina + Seguir en









La firma coreana extendió su campaña “Precios Congelados” durante marzo y ajustó valores en su gama importada, con reducciones en varios de sus vehículos.

El H20 mantiene su valor en pesos

Hyundai Motor Argentina anunció que mantendrá sin cambios los valores en pesos de varios modelos de sus autos y aplicará bajas en aquellos cotizados en dólares. Bajo el lema “Vuelve la rutina, seguimos congelados”, la promoción rige del 1 al 31 de marzo o hasta agotar stock.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los modelos de Hyundai que mantienen sus valores en pesos Entre los vehículos regionales, el Hyundai HB20 conserva sus precios: $27.600.000 (Comfort Plus MT), $31.000.000 (Comfort Plus AT) y $34.900.000 (Platinum Safety AT).

En la gama en dólares, la Hyundai Creta baja a u$s33.500 (antes u$s35.000). Desde Corea, la Hyundai Tucson queda en u$s47.000 (4×2), u$s58.000 (4×4) y u$s66.000 (híbrida).

Nueva Creta ambientada 02.jpg En la gama en dólares, la Hyundai Creta baja a u$s33.500 (antes u$s35.000). Desde Corea, la Hyundai Tucson queda en u$s47.000 (4×2), u$s58.000 (4×4) y u$s66.000 (híbrida). La nueva Hyundai Santa Fe se ofrece a u$s70.900, mientras que la Hyundai Staria cotiza en u$s59.000 (4×2) y u$s69.000 (4×4).

Los valores son sugeridos al público y no incluyen gastos adicionales.