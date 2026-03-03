Hyundai Motor Argentina anunció que mantendrá sin cambios los valores en pesos de varios modelos de sus autos y aplicará bajas en aquellos cotizados en dólares. Bajo el lema “Vuelve la rutina, seguimos congelados”, la promoción rige del 1 al 31 de marzo o hasta agotar stock.
Precios de autos: una marca congeló precios en pesos y bajó modelos en dólares de sus autos en la Argentina
La firma coreana extendió su campaña “Precios Congelados” durante marzo y ajustó valores en su gama importada, con reducciones en varios de sus vehículos.
Los modelos de Hyundai que mantienen sus valores en pesos
Entre los vehículos regionales, el Hyundai HB20 conserva sus precios: $27.600.000 (Comfort Plus MT), $31.000.000 (Comfort Plus AT) y $34.900.000 (Platinum Safety AT).
En la gama en dólares, la Hyundai Creta baja a u$s33.500 (antes u$s35.000). Desde Corea, la Hyundai Tucson queda en u$s47.000 (4×2), u$s58.000 (4×4) y u$s66.000 (híbrida).
La nueva Hyundai Santa Fe se ofrece a u$s70.900, mientras que la Hyundai Staria cotiza en u$s59.000 (4×2) y u$s69.000 (4×4).
Los valores son sugeridos al público y no incluyen gastos adicionales.
