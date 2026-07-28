EEUU contra China: Donald Trump planea inyectar cientos de millones de dólares en todo el mundo para contrarrestar la influencia de Pekín

La financiación estadounidense busca poner un freno a la expansión económica, tecnológica y diplomática china a nivel global. Los detalles, en la nota.

La administración Trump incrementará la inversión en cientos de millones de dólares para programas contra la influencia de China.

La administración Donald Trump planea inyectar cientos de millones de dólares adicionales en programas orientados a frenar la expansión de la influencia de China a nivel global , revirtiendo de esta manera los recortes que el año pasado paralizaron buena parte de esas iniciativas durante la ola de ajuste presupuestario y de personal.

Cabe señalar que a finales de la semana pasada, el gobierno le notificó al Parlamento su firme intención de gastar u$s175 millones para reemplazar cables submarinos de telecomunicaciones obsoletos en el Caribe y Centroamérica, con el fin de impedir la expansión de la influencia del gigante asiático en la región.

Washington ha manifestado una creciente preocupación por la presencia de Pekín en el continente americano, cuestionando la propiedad china de puertos en ambos extremos del Canal de Panamá, los proyectos de infraestructura de la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda en la región y la inversión china en el sector de telecomunicaciones.

La financiación para los cables submarinos parece formar parte de un impulso más amplio para restablecer el apoyo a iniciativas destinadas a frenar la influencia china a nivel global , a un costo de varios cientos de millones de dólares adicionales. Esto ocurre en un momento paradójico: Trump y el presidente chino Xi Jinping exhiben señales de cooperación y Xi prepara una visita a EEUU para fin de año.

El Departamento de Estado norteamericano planea inyectar u$s500 millones más en programas enfocados en China en todo el hemisferio occidental, África y Asia , según un documento interno de dicho departamento obtenido por la agencia AP.

El documento asevera que “Estados Unidos debe responder a la creciente influencia económica, tecnológica y diplomática del PCCh en todo el mundo, que socava nuestros intereses nacionales”.

Muchos de esos programas propuestos están diseñados para “recuperar influencia diplomática” mediante inversiones en áreas en las que EEUU había estado gastando dinero anteriormente, pero dejó de hacerlo cuando el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por el magnate Elon Musk, llevó a cabo profundos recortes presupuestarios y de personal el año pasado.

El magnate Elon Musk, llevó a cabo profundos recortes presupuestarios y de personal el año pasado, que aseguran hizo perder "influencia diplomática" a EEUU.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, indicó que la cooperación de China con otras regiones “no se trata de cortejar o rivalizar con nadie, sino de salvaguardar la paz mundial, promover el desarrollo global, defender el orden internacional y construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad”.

El Congreso fue informado sobre el proyecto de cables submarinos

El programa enviado al Congreso el viernes se llama “proyecto para contrarrestar el control del PCCh sobre los cables submarinos del Caribe y Centroamérica”. Hay que reconocer que es un título bastante detallado que deja poco espacio a pensar otra función más que contrarrestar influencia china en ese aspecto específico.

La notificación indica que “financiará la instalación de infraestructura de cables submarinos seleccionada estratégicamente” y respaldará a gobiernos extranjeros para que se asocien con instaladores de cables submarinos del sector privado. El dinero “apoyará el reemplazo de cables submarinos de telecomunicaciones obsoletos en la región del Caribe y Centroamérica por alternativas seguras, estadounidenses y de confianza”, agregó.

Los cables submarinos, en el foco de EEUU. Gentileza: submarinecablemap.com

El portavoz chino indicó que “convertir los cables submarinos en un asunto político o de seguridad sólo alterará las reglas del mercado internacional y amenazará la conectividad digital global y la ciberseguridad, lo cual no sirve a los intereses de nadie”.

Otras iniciativas contra China y cónclave Xi Jinping-Trump

A su vez, EEUU ha elaborado planes para gastar más de u$s340 millones en más de 50 proyectos específicos contra China en todo el mundo, incluidos muchos en el hemisferio occidental.

Los planes incluyen la creación de centros de operaciones de seguridad en Argentina y Belice para vigilar amenazas chinas a infraestructura crítica y plataformas cibernéticas en la región. Además, se reactivarían iniciativas para proteger a Ecuador, Jamaica, México, Paraguay, Perú y Uruguay de presuntos intentos de Pekín de infiltrarse en operaciones portuarias y de explotar ilegalmente la pesca en alta mar y los minerales críticos.

Se incluyen proyectos de infraestructura, seguridad cibernética y reemplazo de cables submarinos en el Caribe y Centroamérica. AP

Se prevé que Trump se reúna con Xi Jinping en septiembre, cerca de la fecha de la reunión anual de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Para preparar ese encuentro, el secretario de Estado Marco Rubio se entrevistó la semana pasada con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en una conferencia regional de seguridad en Filipinas.

Cabe subrayar que Trump ha oscilado entre la ira y la buena sintonía con Xi Jinping, cuya relación el presidente estadounidense ha intentado cultivar para que sea un aliado, incluso mientras China persigue objetivos contrarios a muchos de los de su gobierno. Sin embargo, podemos concluir que el impacto final de los nuevos programas propuestos no se conocerá hasta dentro de muchos meses o años.