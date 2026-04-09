Del auto económico a las pick ups: cómo cambió la elección de los argentinos a la hora de comprar un 0km + Seguir en









El listado de vehículos reveló una modificación en las preferencias: conviven modelos compactos, SUV y camionetas en un escenario más diversificado.

El ranking de marzo arrojó modificaciones en la elección de compra de los argentinos

El mercado automotor argentino sigue mostrando señales de transformación. El ranking de los modelos más vendidos de marzo no solo confirma qué vehículos lideran en volumen, sino también evidencia un cambio en el tipo de unidades que eligen los usuarios.

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En lo más alto se mantiene el Peugeot 208, con 2.245 unidades, consolidándose como el auto más patentado del país. Sin embargo, muy cerca aparece la Toyota Hilux (2.194 unidades), reafirmando el peso creciente de las pick ups dentro del mercado local. Completa el podio el Fiat Cronos, con 1.760 unidades, aunque con una caída marcada frente a años anteriores.

Del auto económico a las pick ups, el cambio en el ranking Uno de los datos más relevantes es la fuerte presencia de camionetas entre los primeros puestos. Además de la Hilux, también se destacan la Ford Ranger (1.629 unidades) y la Volkswagen Amarok (1.182 unidades), lo que confirma que este tipo de vehículos dejó de ser exclusivo del trabajo para convertirse en una opción cada vez más elegida en el uso cotidiano.

Al mismo tiempo, los SUVs continúan ganando terreno. Modelos como la Ford Territory (1.380 unidades), la Chevrolet Tracker (1.233 unidades) y la Volkswagen Taos (1.173 unidades) reflejan una demanda que prioriza espacio, tecnología y versatilidad.

New Hilux GR SPORT (4).jpg Además de la Hilux, también se destacan la Ford Ranger (1.629 unidades) y la Volkswagen Amarok (1.182 unidades), lo que confirma que este tipo de vehículos dejó de ser exclusivo del trabajo para convertirse en una opción cada vez más elegida en el uso cotidiano. En contraste, los autos compactos tradicionales muestran comportamientos dispares. Mientras el Chevrolet Onix creció con fuerza (1.415 unidades), otros como el Fiat Cronos evidencian una pérdida de protagonismo frente a la diversificación de la oferta.

El ranking de marzo deja en claro que el mercado ya no gira únicamente en torno al auto económico. Hoy conviven distintos segmentos en los primeros puestos, en un escenario donde las pick ups y los SUVs ganan cada vez más protagonismo en las decisiones de compra.