El Gobierno avanza con la modernización automotriz y reduce trámites y costos

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, anunció la eliminación de decenas de formularios del régimen automotor y destacó el ahorro económico y la simplificación para los usuarios.

El Gobierno apunta a una reforma absoluta del sistema registral automotor Imagen: Wikipedia

En el marco del Plan de Modernización del sistema registral automotor, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, confirmó una profunda reorganización del esquema de trámites vinculados a la propiedad de vehículos. La iniciativa apunta a reducir la burocracia, bajar costos y agilizar los procesos que deben realizar los ciudadanos.

“Eliminamos 60 formularios del régimen vigente, lo que permite simplificar de manera concreta el sistema de registración de vehículos”, explicó Amerio. Según detalló, la medida impacta de forma directa en la vida cotidiana de los usuarios, al reducir la cantidad de documentación requerida y los gastos asociados.

Digitalización y ahorro para los ciudadanos El funcionario remarcó que el proceso forma parte de un plan más amplio de digitalización total de los trámites de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA). El objetivo es avanzar hacia un sistema más ágil, moderno y eficiente, que deje atrás prácticas administrativas obsoletas.

registro automotor 2.jpeg El funcionario remarcó que el proceso forma parte de un plan más amplio de digitalización total de los trámites de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA). De acuerdo con los datos oficiales, la optimización del sistema permitió reducir en un 50% la cantidad total de formularios y elementos registrales. Como consecuencia, el ahorro anual estimado para los ciudadanos alcanza los $ 2.697.239.989, monto que anteriormente se destinaba a la compra de formularios hoy eliminados.

Además, Amerio precisó que esta reorganización representa un ahorro promedio de $20.000 por trámite para cada usuario, un beneficio que se suma a la simplificación de los procedimientos y a la reducción de tiempos de gestión.