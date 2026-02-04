SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
4 de febrero 2026 - 13:31

El Gobierno avanza con la modernización automotriz y reduce trámites y costos

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, anunció la eliminación de decenas de formularios del régimen automotor y destacó el ahorro económico y la simplificación para los usuarios.

El Gobierno apunta a una reforma absoluta del sistema registral automotor

El Gobierno apunta a una reforma absoluta del sistema registral automotor

Imagen: Wikipedia

En el marco del Plan de Modernización del sistema registral automotor, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, confirmó una profunda reorganización del esquema de trámites vinculados a la propiedad de vehículos. La iniciativa apunta a reducir la burocracia, bajar costos y agilizar los procesos que deben realizar los ciudadanos.

Eliminamos 60 formularios del régimen vigente, lo que permite simplificar de manera concreta el sistema de registración de vehículos”, explicó Amerio. Según detalló, la medida impacta de forma directa en la vida cotidiana de los usuarios, al reducir la cantidad de documentación requerida y los gastos asociados.

Informate más

Digitalización y ahorro para los ciudadanos

El funcionario remarcó que el proceso forma parte de un plan más amplio de digitalización total de los trámites de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA). El objetivo es avanzar hacia un sistema más ágil, moderno y eficiente, que deje atrás prácticas administrativas obsoletas.

registro automotor 2.jpeg
El funcionario remarc&oacute; que el proceso forma parte de un plan m&aacute;s amplio de digitalizaci&oacute;n total de los tr&aacute;mites de la Direcci&oacute;n Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Cr&eacute;ditos Prendarios (DNRPA).

El funcionario remarcó que el proceso forma parte de un plan más amplio de digitalización total de los trámites de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

De acuerdo con los datos oficiales, la optimización del sistema permitió reducir en un 50% la cantidad total de formularios y elementos registrales. Como consecuencia, el ahorro anual estimado para los ciudadanos alcanza los $ 2.697.239.989, monto que anteriormente se destinaba a la compra de formularios hoy eliminados.

Además, Amerio precisó que esta reorganización representa un ahorro promedio de $20.000 por trámite para cada usuario, un beneficio que se suma a la simplificación de los procedimientos y a la reducción de tiempos de gestión.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias