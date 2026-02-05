Automotriz líder en la Argentina alcanzó un récord histórico y volvió a comandar el mercado mundial + Seguir en









Con más de diez millones de vehículos comercializados y una fuerte expansión de los modelos eléctricos, la marca japonesa cerró el año con cifras inéditas y consolidó su posición dominante a escala internacional.

Toyota y la Hilux, vehículo más vendido en el país

Toyota Motor Corporation (TMC) dio a conocer los resultados globales correspondientes a 2025 y confirmó un desempeño sin precedentes en ventas, producción y electrificación. Por sexto año consecutivo, la compañía se ubicó como el principal fabricante de vehículos del mundo, con una producción total de 9,95 millones de unidades, ratificando su liderazgo en un mercado cada vez más competitivo.

En materia comercial, Toyota alcanzó un volumen récord de 10,5 millones de vehículos vendidos a nivel global, sumando las marcas Toyota y Lexus. Esta cifra representa un crecimiento interanual del 3,7 % y marca el mayor registro histórico de la compañía en despachos mundiales.

Entre los modelos más vendidos a escala global se destacaron RAV4, Corolla, Camry, Hilux y Corolla Cross. Cuatro de estos vehículos se comercializan en la Argentina, y tres —Corolla, Hilux y Corolla Cross— se producen en la región, lo que subraya el peso estratégico de las plantas de Argentina y Brasil dentro del esquema industrial de la automotriz japonesa. En este escenario, Hilux volvió a posicionarse como la pick up más vendida de Toyota en el mundo.

Liderazgo regional y peso exportador desde la Argentina El desempeño de Toyota en el mercado argentino también fue destacado durante 2025. La compañía se mantuvo como líder en ventas, producción y exportaciones por quinto año consecutivo, reforzando su rol central dentro de la industria automotriz local. Al igual que en otros diez países de América Latina, Hilux fue el vehículo más vendido del año en todos los segmentos en Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.

toyota-fábrica En el plano local, el modelo alcanzó además un hito histórico: 20 años consecutivos como la pick-up más vendida en Argentina. En términos de comercio exterior, Toyota concentró más de la mitad de las exportaciones de vehículos del país en 2025 y representó cerca del 5 % del total de las exportaciones argentinas, respaldando su estrategia de crecimiento sustentable basada en la especialización en vehículos comerciales y la vocación exportadora.

Electrificación en alza y estrategia multipropulsión El avance de la electrificación fue otro de los pilares del balance anual. En 2025, Toyota despachó 4,99 millones de vehículos electrificados, lo que implica un incremento cercano a medio millón de unidades frente al año anterior. De acuerdo con la estrategia de múltiples alternativas (Multi-Pathway), más del 90 % de esas ventas correspondieron a modelos híbridos, con 4,61 millones de unidades, un 7 % más que en 2024. El resto del volumen electrificado estuvo compuesto por 0,38 millones de vehículos entre BEV, PHEV y FCEV, reflejando la diversidad tecnológica que impulsa la compañía. En conjunto, los vehículos electrificados representaron el 47,4 % de las ventas globales de Toyota durante 2025. La proyección para el año en curso anticipa que esa participación superará el 50 %, lo que significará que más de la mitad de los vehículos comercializados por la marca serán híbridos o eléctricos.