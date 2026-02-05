Mercedes-Benz inició la producción de la Sprinter con caja automática en la Argentina

La histórica van incorpora una nueva variante fabricada en el país, con foco en confort, eficiencia y seguridad, y se prepara para un año de expansión productiva y mayor volumen de exportaciones.

La producción automotriz argentina suma un nuevo capítulo con el inicio de la fabricación local de la Mercedes-Benz Sprinter con transmisión automática . La incorporación de esta versión marca un avance clave dentro del proyecto industrial que lleva adelante Prestige Auto , actual representante exclusivo de la marca en el país, y consolida al Centro Industrial Juan Manuel Fangio , en Virrey del Pino , como uno de los polos estratégicos de la región.

Con más de tres décadas de trayectoria productiva en Argentina, la Sprinter amplía su gama con una variante que mantiene los estándares globales de calidad, innovación, confort y seguridad característicos de Mercedes-Benz , y que está pensada tanto para el mercado interno como para los destinos de exportación.

Tras el receso operativo de verano, la planta retomó la actividad con un encuentro junto al equipo de la línea de producción, dando inicio formal al ciclo industrial 2026. La jornada contó con la presencia de autoridades de Prestige Auto , entre ellos Daniel Herrero (presidente y CEO), Alfonso Prat-Gay (vicepresidente), Daniel Valeggia (director de Manufactura), Diego Tyburec (director de Recursos Humanos), Alejandro Aporszegi (gerente general de Ingeniería y Calidad), además de representantes de los sindicatos SMATA y APS .

La nueva Sprinter automática incorpora la transmisión 9G-TRONIC de 9 marchas , desarrollada por Mercedes-Benz . Todo el proceso productivo fue acompañado por ingenieros de la marca, quienes supervisaron y validaron cada etapa de puesta en marcha. Esta versión convivirá con la alternativa de caja manual , ampliando la propuesta de producto para clientes particulares, pymes y grandes empresas.

Durante el acto, Daniel Herrero destacó el rol del capital humano y el momento que atraviesa la compañía: “Nuestra prioridad es cuidar cada puesto de trabajo, dar previsibilidad a nuestras familias e incorporar el talento necesario. En un contexto desafiante y con mayor competencia, la excelencia y la eficiencia operativa son la única forma de seguir creciendo. La Sprinter con caja automática es solo el inicio: se vienen nuevas variantes para seguir diversificando la oferta”.

En la misma línea, Daniel Valeggia subrayó el desafío industrial de la nueva etapa: “El objetivo es alcanzar una producción de 90 unidades por día, lo que exige disciplina, concentración y trabajo en equipo. La seguridad y la calidad son pilares irrenunciables y guían todas las decisiones de la planta”.

Más producción, exportaciones y una fuerte inversión de Mercedes-Benz

El inicio de la fabricación de la Sprinter automática se inscribe dentro de una inversión de US$ 100 millones iniciada en 2025, orientada a modernizar procesos, incorporar tecnología de vanguardia y fortalecer el perfil exportador del complejo industrial.

Para 2026, los planes de producción ascienden a 20.000 unidades, un salto significativo frente a las casi 16.000 fabricadas en 2025. De ese total, se prevé la exportación de 11.000 unidades a distintos mercados de Latinoamérica, consolidando a la Sprinter como uno de los productos clave del segmento. En paralelo, la capacidad diaria de la planta avanza de 65 a 90 unidades, acompañando el crecimiento de la demanda.

La nueva transmisión automática aporta mejoras en el confort de conducción, la seguridad y la eficiencia, sin resignar los estándares de calidad que caracterizan a la marca. Con este paso, Prestige Auto profundiza su compromiso con la industria nacional y amplía el portfolio de Mercedes-Benz disponible en la Argentina.

Aspectos técnicos de la transmisión automática 9G-TRONIC

La 9G-TRONIC cuenta con 9 marchas, lo que permite mantener bajo el régimen de revoluciones del motor en distintas condiciones de manejo. Su amplio rango de desmultiplicación mejora la agilidad, la tracción y el arranque del vehículo, además de optimizar el consumo de combustible.

Entre sus principales características se destacan: