¿Hay invasión de autos chinos? La frase de Luis Caputo que reabrió la discusión en el mercado automotor

Tras las declaraciones del ministro de Economía sobre el impacto de las ventas de vehículos a batería, un referente del sector privado advirtió que, al mirar el segmento específico, la participación real es muy superior al porcentaje informado.

Los autos eléctricos abrieron el debate en el mercado argentino

En un escenario de mayor apertura comercial y cambios profundos en el mercado automotor, el ingreso de autos eléctricos e híbridos chinos volvió a quedar bajo la lupa. El debate se reactivó tras las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien buscó minimizar el impacto de estas importaciones al asegurar que “no va a haber una invasión de autos chinos híbridos”.

Caputo explicó que los vehículos alcanzados por el régimen de exención de derechos de importación representan apenas el 8,5% de los patentamientos totales. El número surge de los 50.000 cupos otorgados sobre un mercado que superó las 600.000 unidades en 2025. Además, aclaró que solo el 4% corresponde a modelos de origen chino. Con ese marco, el ministro intentó llevar tranquilidad a la industria y alinear el debate en torno a cifras globales.

byd fabrica autos china En términos de oferta, el empresario estimó que las alternativas de origen chino ya representan entre el 50% y el 80% del segmento, impulsadas por la llegada de nuevos modelos y por importadores que ingresan vehículos aun sin cupo, apostando a compensar costos más adelante. Sin embargo, desde el sector privado surgió una respuesta directa a ese enfoque. Málek Fara, reconocido empresario automotor coincidió en que el cálculo es correcto en términos generales, pero advirtió que no refleja el impacto real. “Si tomás los patentamientos totales, el 8% da, eso es real”, señaló en diálogo con Ámbito. Acto seguido, introdujo el punto central de su análisis: “Hay que hacer un ajuste de tasas, porque no estamos hablando de todo el mercado, sino de un segmento mucho más chico”.

El ajuste de tasas que cambia el número Según explicó, los autos beneficiados —con valores FOB inferiores a u$s16.000 dólares— compiten dentro de un segmento específico: vehículos y pick ups chicas con precios al público que oscilan entre u$s30.000 y u$s40.000 dólares. “Cuando ajustás la tasa al segmento real, el 8% deja de existir”, afirmó. Y agregó: “La penetración en ese segmento es muchísimo mayor”.

Aun así, descartó un impacto negativo estructural. “Tanta diversidad va a obligar a todos a ajustarse”, agregó. Asimismo, el empresario se mostró alineado con la visión del ministro y aclaró que comparte el diagnóstico. Sostuvo que este escenario terminará beneficiando al consumidor, ya que —según afirmó— los precios de los vehículos y las condiciones comerciales habían llegado a niveles difíciles de sostener, con una definición que resume su análisis: “El problema no es el número, sino desde dónde se lo mira”.