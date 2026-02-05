El nuevo SUV de Toyota ya tiene precios confirmados en la Argentina: cuándo sale y qué modelos hay + Seguir en









El flamante modelo que llegará importado desde Brasil será presentado oficialmente a fines de febrero y ya habilitó las reservas en los concesionarios.

El nuevo Yaris Cross ya tiene precios confirmados

A pocos días de su debut oficial, Toyota confirmó uno de los datos más esperados sobre el Yaris Cross en el mercado argentino: su lista de precios. El nuevo SUV compacto, que se importará desde Brasil, tendrá su presentación formal el 23 de febrero, mientras que el 26 se realizará la develación simultánea en los concesionarios de todo el país.

Si bien esos eventos aún no se realizaron, la automotriz decidió anticipar los valores con los que el modelo desembarcará en los salones de venta. Los precios se mantendrán vigentes durante marzo y servirán como referencia para que los concesionarios comiencen a cerrar operaciones de reserva desde hoy.

yaris cross-va El nuevo SUV compacto, que se importará desde Brasil, tendrá su presentación formal el 23 de febrero, mientras que el 26 se realizará la develación simultánea en los concesionarios de todo el país. El Yaris Cross se posicionará como una alternativa dentro del segmento de los SUV compactos, con una gama que incluye versiones con motorización convencional y opciones híbridas, uno de los principales diferenciales del modelo dentro de su categoría.

Lista de precios confirmada del nuevo Yaris Cross Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT : $41.464.000

Toyota Yaris Cross XEI 1.5 CVT : $45.260.000

Toyota Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT : $48.457.000

Toyota Yaris Cross SEG 1.5 CVT : $50.224.000

Toyota Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT: $54.020.000 Con estos valores, el nuevo modelo apunta a captar a quienes buscan un vehículo urbano con mayor despeje, diseño moderno y, en algunas versiones, tecnología de electrificación, en un contexto de fuerte competencia dentro del segmento.