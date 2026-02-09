Peugeot suma nuevo color a los 208 y 2008 + Seguir en









La nueva tonalidad refuerza el perfil moderno y tecnológico de ambos modelos y llega en un momento de fuerte desempeño comercial de la marca en la Argentina.

El nuevo color que utilizarán los Peugeot 208 y 2008

En línea con la renovación de su gama y tras los recientes lanzamientos de los Peugeot 3008, 5008 y 408, la marca del león anunció la incorporación de un nuevo color para dos de sus modelos más vendidos en el país: los Peugeot 208 y Peugeot 2008. Se trata de Blue Obsesion, una tonalidad que apunta a potenciar la identidad dinámica, moderna y tecnológica que caracteriza al diseño de la firma.

La presentación del nuevo color se da en un contexto favorable para Peugeot en el mercado local. En el arranque del año, la marca alcanzó el quinto puesto en el ranking de ventas de la Argentina, con una participación del 8,4 % de market share, consolidándose entre los principales jugadores de la industria automotriz nacional.

Dentro de ese escenario, el Peugeot 208 volvió a destacarse al afirmarse en el podio del segmento B-Hatch y escalar hasta la tercera posición del ranking general, ratificando su condición de uno de los autos más elegidos por los consumidores argentinos. A su vez, el Peugeot 2008 logró posicionarse entre los tres primeros del segmento B-SUV, uno de los de mayor expansión en el mercado actual.

0531 El nuevo Blue Obsesion estará disponible en toda la gama del Peugeot 2008. A qué versiones se sumará el nuevo color El nuevo Blue Obsesion estará disponible en toda la gama del Peugeot 2008, mientras que en el Peugeot 208 se ofrecerá en las versiones Allure y GT, aportando una opción estética diferencial que realza las líneas y la personalidad de ambos modelos. Según informó la marca, el 208 con este color podrá encontrarse en concesionarios desde este mes, mientras que el 2008 lo incorporará a partir de marzo.

Con esta novedad, Peugeot profundiza su estrategia de actualización de producto, combinando diseño, innovación y resultados comerciales, y refuerza su compromiso de ofrecer propuestas alineadas con las expectativas de los clientes y la evolución del mercado automotor argentino.