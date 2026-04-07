El auto eléctrico con carga rápida en solo 99 segundos que promete revolucionar el mercado automotor + Seguir en









Una nueva tecnología apunta a eliminar las largas esperas y redefine el uso cotidiano de los vehículos a baterías en los principales mercados.

El nuevo auto eléctrico promete revolucionar el mercado

La evolución de los autos eléctricos ya no pasa solo por la autonomía, sino por cómo y cuánto tiempo lleva recuperar energía. En ese escenario, la firma china GAC Aion prepara el lanzamiento del Aion RT, un sedán que introduce un cambio radical: la posibilidad de completar la batería en apenas 99 segundos mediante sistemas alternativos a la carga tradicional.

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Este modelo combina dos soluciones. Por un lado, mantiene la carga rápida convencional bajo arquitectura de 400V. Pero el diferencial está en la posibilidad de intercambiar la batería en estaciones específicas, un sistema que reduce el tiempo de espera a niveles comparables con cargar combustible.

Nuevo auto eléctrico: el rol clave de la tecnología y la infraestructura El desarrollo se apoya en la tecnología Choco-SEB de CATL, basada en módulos de batería intercambiables. Este sistema permite implementar esquemas como el BaaS (Battery as a Service), donde el usuario puede adquirir el vehículo sin batería y pagar un abono por su uso, reduciendo significativamente el costo inicial.

La expansión de la red también es clave: CATL ya cuenta con más de 1.000 estaciones operativas y proyecta superar las 3.000 en el corto plazo, lo que facilitaría la adopción masiva de esta modalidad.

gac-aion-rt-delantera_4_1000x563 Este modelo combina dos soluciones. Por un lado, mantiene la carga rápida convencional bajo arquitectura de 400V. Además, el Aion RT no descuida el equipamiento. Ofrece autonomías de hasta 650 km (ciclo CLTC), un interior tecnológico con sistema ADiGO 5.0 y asistencia avanzada a la conducción con sensores LiDAR y procesamiento de Nvidia.

Este avance plantea un escenario donde la recarga deja de ser una limitación y acerca cada vez más a los eléctricos a la practicidad de los autos tradicionales.