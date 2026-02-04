Chau volantes: Tesla dejará de fabricar coches para conducir + Seguir en









La empresa de Elon Musk confirmó un cambio estructural en su estrategia global.

Volantazo empresarial: Tesla dejará de fabricar modelos con volantes y pedales a corto plazo.

Tesla dejará de desarrollar vehículos pensados para la conducción humana y avanzará hacia una gama completamente autónoma, con impacto directo en sus modelos más vendidos.

El anuncio se realizó durante la presentación de resultados de 2026 y fue respaldado por Elon Musk y Lars Moravy, uno de los principales responsables de ingeniería de la firma. El foco pasará a estar puesto en vehículos concebidos desde su origen, para operar sin intervención humana.

El nuevo rumbo implica cambios profundos en la oferta actual. Modelos como el Model 3 y el Model Y continuarán en el catálogo, aunque con transformaciones a mediano plazo. La empresa prevé que futuras versiones dejarán de utilizar volante y pedales, en línea con el desarrollo de su tecnología de conducción autónoma, ya aplicada en proyectos como el CyberCab.

Tesla-Model-Y-2025-2 El modelo que se quedará sin ver la luz del mercado La redefinición estratégica también impacta en los planes de expansión hacia segmentos más accesibles. Tesla habría descartado definitivamente el lanzamiento del “Model 2”, el vehículo de menor precio que la compañía había anticipado en reiteradas oportunidades. ¿La razón?: es imposible ofrecer un auto completamente autónomo por debajo del costo del Model 3. Por ende su venta fue totalmente descartada.

Además, los Model S y Model X quedarán fuera de la línea durante 2026 y no contarán con versiones autónomas, marcando el cierre definitivo de una etapa dentro de la marca.