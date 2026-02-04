Marca china premium desembarca en la Argentina con cuatro autos eléctricos y precios confirmados

Con foco en tecnología, autonomía y diseño, una nueva oferta 100% a batería se prepara para desembarcar en el país con propuestas que cubren desde el segmento chico hasta el mediano, y valores ya definidos en dólares.

El mapa de marcas representadas por el Grupo Belcastro en la Argentina volverá a ampliarse en 2026. A las ya conocidas Alfa Romeo , Baic , Ferrari e Isuzu , se sumará Arcfox , una firma china de posicionamiento tecnológico y premium, especializada en vehículos electrificados. El lanzamiento comercial está previsto para el mes de mayo, acompañado por la llegada de las primeras unidades al país.

Baic cerró 2025 como la automotriz de origen chino con mayor volumen de ventas en el mercado argentino, y el objetivo del grupo importador es ahora diversificar su oferta hacia un escalón superior, con productos que priorizan diseño, autonomía y tecnología eléctrica. La importación de los nuevos modelos estará a cargo de Adachi Motors , división del Grupo Belcastro , que obtuvo la habilitación oficial para ingresar 2.064 unidades bajo el régimen de beneficios vigente, con plazo hasta enero de 2027.

Aunque el arribo a los concesionarios será escalonado, la compañía ya definió la gama inicial y los valores de venta. La estrategia contempla cubrir los principales segmentos del mercado con una silueta distinta en cada caso.

Se trata de un hatchback eléctrico del Segmento B , orientado al uso urbano. Declara una autonomía de 310 kilómetros y tendrá un precio de u$s29.500 , posicionándose como el modelo de acceso a la marca.

t1

Arcfox Koala S

Esta minivan eléctrica del Segmento B incorpora baterías de 58 kWh y promete una autonomía de 500 kilómetros. Su precio oficial es de u$s33.800, con foco en espacio interior y versatilidad.

kaola s

Arcfox T5

En el centro de la oferta aparece esta SUV eléctrica del Segmento C, equipada con baterías de 79 kWh y una autonomía declarada de 660 kilómetros. El precio confirmado es de u$s39.600.

t5

Arcfox S5

Completa la familia un sedán eléctrico del Segmento D, con baterías de 65 kWh, 560 kilómetros de autonomía y un precio de lista de u$s39.800, apuntando a un público que prioriza confort y prestaciones.

s5

Con esta propuesta, Arcfox buscará posicionarse como una alternativa eléctrica premium dentro del mercado argentino, apoyándose en la experiencia local del Grupo Belcastro y en el crecimiento sostenido del interés por la movilidad eléctrica.