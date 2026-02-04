Alcohol al volante: más de 2.000 conductores fueron sancionados durante enero + Seguir en









Los controles realizados a lo largo del primer mes del año volvieron a poner en foco una de las conductas más peligrosas en el tránsito: manejar después de consumir alcohol, una infracción que sigue teniendo fuerte incidencia en los siniestros viales graves.

Mas de 2.000 automovilistas fueron sancionados por manejar alcoholizados

Durante enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) desplegó operativos de fiscalización en todo el país y controló 537.019 vehículos. Como resultado de esos procedimientos, fueron sancionados 12.474 conductores por distintas infracciones, entre las que se destacaron 2.002 casos de alcoholemia positiva, considerada una de las faltas más graves por su impacto directo en la seguridad vial.

El detalle de las infracciones detectadas también incluyó 2.453 vehículos sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 1.433 conductores sin cinturón de seguridad, 1.375 casos de falta de documentación, 899 vehículos sin patente o con la patente tapada y 292 infracciones por exceso de velocidad. Como consecuencia de estas irregularidades, los agentes del organismo nacional retuvieron 3.493 licencias de conducir y 752 vehículos.

Los controles se realizan de manera diaria en 39 puntos estratégicos, ubicados sobre rutas nacionales y provinciales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país. Las tareas se desarrollan de forma coordinada entre la ANSV, las provincias y los municipios, con el objetivo de prevenir conductas de riesgo y reducir la siniestralidad vial.

seguridad vial Alcoholemia extrema y menores en el vehículo: una intervención clave en la RP11 Uno de los episodios más graves del mes ocurrió durante un patrullaje preventivo sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 334. Allí, personal de la ANSV detectó a un conductor que realizaba maniobras peligrosas. Tras ser interceptado y con apoyo policial, se comprobó que circulaba en estado de ebriedad y que transportaba dos menores de edad. El test de alcoholemia arrojó 2,88 g/l de alcohol en sangre, un valor extremadamente alto. La rápida intervención permitió neutralizar una situación de riesgo concreto y evitar una posible tragedia.

Resumen en números | Controles ANSV – Enero

Vehículos controlados : 537.019

Infracciones totales : 12.474

Alcoholemias positivas : 2.002

Falta de RTO : 2.453

Falta de cinturón de seguridad : 1.433

Falta de documentación : 1.375

Patente ausente o tapada : 899

Exceso de velocidad : 292

Alcoholemia más alta registrada: 3,05 g/l en RN14, Corrientes