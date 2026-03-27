¿Qué implica el cambio de Tesla en su sistema de piloto automático?

Una decisión enmarcada en la proyección de la empresa hacia un futuro con amplitud de funciones que cumplan con la reglamentación vigente.

La eliminación del nombre Autopilot y la modificación de funciones marcan un giro en la forma en que la compañía presenta sus sistemas de conducción asistida.

Tesla decidió modificar su sistema de asistencia a la conducción y eliminar la denominación “Autopilot” de sus vehículos nuevos, en medio de cuestionamientos regulatorios vinculados a la forma en que presentaba las capacidades de sus tecnologías. La decisión impacta sobre funciones incluidas durante años como parte del equipamiento estándar de la empresa mundialmente conocida por sus autos automáticos.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) -la autoridad de control de California- indicó que la empresa tomó medidas correctivas para cumplir con las exigencias y evitar sanciones, por causa de la percepción pública respecto a su comunicación comercial.

En términos sencillos, el organismo considera que Tesla exageró el alcance real de sus sistemas de asistencia y no aclaró correctamente la necesidad de una supervisión humana constante.

Considerando que, tanto Autopilot como Full Self-Driving nunca funcionaron como sistemas completamente autónomos , la famosa expectativa versus realidad fue lo que generó confusión en parte de los usuarios.

El caso administrativo avanzó durante meses con amenazas de sancionar a la empresa automotriz al menos desde mediados de 2021:

Primero el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) preparó la suspensión de la licencia de Tesla tras detectar inconsistencias entre la publicidad y las capacidades reales del sistema basando su investigación en el lenguaje utilizado para describir funciones de asistencia.

El uso de términos como “Autopilot” y “Full Self-Driving” generó interpretaciones que no coincidían con el funcionamiento efectivo del vehículo y, ligado a la normativa de protección al consumidor, exigió precisión en este tipo de comunicaciones (la normativa exige un discurso claro para evitar interpretaciones erróneas de un producto a adquirir y plantear un comercio claro sin realidades diferentes).

En una primera instancia Tesla sostuvo su postura sobre el uso del nombre, sin embargo cuando el DMV insistió, la empresa se vio obligada a eliminar el uso del término “Autopilot” en la promoción de sus autos en California para evitar la suspensión de su licencia como fabricante y concesionario durante 30 días.

Así el organismo confirmó que la compañía cumplió con lo requerido pudiendo mantener la actividad comercial sin interrupciones en línea con las reglas vigentes. Por su parte el director del DMV, Steve Gordon, señaló que el objetivo central consiste en resguardar la seguridad vial en todo el estado y remarcó que, en cualquier tipo de sistema las funciones de asistencia requieren atención y no reemplazan la conducción humana en ningún contexto.

volante-tesla

Qué vehículos se ven afectados

Tesla introdujo modificaciones en su línea de productos recientes quitando funciones cómo la ya conocida Autosteer de los autos más nuevos, lo que implicó en la práctica la desaparición del paquete Autopilot tal como se conocía. El ajuste comenzó con el Cybertruck y luego se extendió a versiones más accesibles.

Esta eliminación se dio de forma paulatina y la empresa amplió la erradicación de esta función en modelos base hacia fines del año pasado extendiéndola a todos los Model 3 y Model Y nuevos desde enero.

Si bien el retiro de Autosteer no formaba parte de la exigencia específica del DMV, la empresa avanzó igual con esa modificación, lo que generó interpretaciones y especulaciones sobre posibles objetivos comerciales vinculados al paquete Full Self-Driving y un interrogante respecto al futuro de los sistemas de conducción de Tesla.

En ese marco, actualmente la disponibilidad y amplitud de funciones dentro de estos vehículos varía según el mercado. La empresa dejó de ofrecer Autopilot en algunas regiones donde el sistema Full Self-Driving no se encuentra habilitado, reduciendo las opciones de asistencia en ciertos países, por lo que el el ajuste impacta de forma desigual según la ubicación.