El "consumo fantasma" de los autos eléctricos: cuánta batería pierden sin circular

Aunque permanezcan apagados y sin andar, estos vehículos pueden registrar una disminución de su autonomía. Los sistemas electrónicos, las temperaturas extremas y determinadas funciones de seguridad explican un fenómeno que muchos conductores desconocen.

Una de las particularidades menos conocidas de los autos eléctricos es que pueden consumir energía incluso cuando permanecen estacionados durante varias horas o días. Aunque el vehículo no recorra un solo kilómetro, el nivel de carga de su batería puede disminuir y, en consecuencia, reducir la autonomía disponible para el próximo viaje.

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Este fenómeno, conocido como consumo fantasma , responde principalmente al funcionamiento de determinados sistemas electrónicos y de protección que continúan activos después de apagar el vehículo. Si bien se trata de una pérdida generalmente reducida, existen condiciones que pueden incrementar el gasto energético.

Según explica el sitio especializado InsideEVs, los vehículos eléctricos modernos están diseñados para mantener en funcionamiento diferentes mecanismos de control, incluso cuando no están siendo utilizados. Estas funciones permiten preservar el estado de la batería, supervisar componentes y garantizar que el automóvil esté preparado para volver a circular.

Pero, ¿cuánta energía puede perder un eléctrico mientras está estacionado? La respuesta depende del modelo, la temperatura ambiente y las funciones que permanezcan activadas.

Como referencia, Tesla señala que sus vehículos pueden registrar una disminución de alrededor del 1% de carga por día , aunque el consumo real puede ser inferior en condiciones favorables.

Un ejemplo citado por InsideEVs muestra que un Kia EV6 permaneció casi un mes estacionado en un garage, con bajas temperaturas exteriores, y su batería pasó del 80% al 78%.

Esto demuestra que la pérdida no necesariamente representa un problema importante, especialmente en los modelos más modernos y cuando los sistemas de mayor consumo permanecen desactivados.

Por qué un auto eléctrico consume energía sin estar en movimiento

Una de las principales explicaciones está relacionada con el sistema de gestión de la batería (BMS), encargado de supervisar su funcionamiento y mantener las celdas dentro de parámetros adecuados.

Las temperaturas extremas pueden modificar el comportamiento de estos componentes. Cuando hace mucho frío o calor, algunos vehículos activan sistemas de gestión térmica para proteger la batería, aunque se encuentren estacionados.

En condiciones de altas temperaturas, por ejemplo, pueden utilizar ventiladores o sistemas de refrigeración. En determinadas situaciones de frío intenso, también pueden recurrir a mecanismos de acondicionamiento térmico.

Estas operaciones requieren electricidad, que se obtiene de la propia batería cuando el vehículo no está conectado a una fuente externa. Sin embargo, la temperatura no es el único factor que explica el consumo.

Los vehículos eléctricos modernos están diseñados para mantener en funcionamiento diferentes mecanismos de control, incluso cuando no están siendo utilizados. puntoev.com.ar

Los autos eléctricos incorporan computadoras, sensores y sistemas de comunicación que pueden permanecer activos o encenderse periódicamente para comprobar el estado de diferentes componentes.

Algunos modelos también mantienen habilitadas funciones vinculadas con la programación de recargas, las actualizaciones de software y la conectividad con aplicaciones móviles.

En determinados vehículos, consultar repetidamente el estado del automóvil desde el teléfono puede activar sistemas electrónicos y generar pequeños consumos adicionales.

Otro ejemplo es el modo Centinela de Tesla, una función de vigilancia que utiliza cámaras y sensores para monitorear lo que ocurre alrededor del vehículo cuando está estacionado.

Si permanece encendida durante períodos prolongados, esta tecnología puede incrementar considerablemente el gasto de energía respecto de un automóvil que permanece en reposo.

También existen diferencias entre modelos nuevos y antiguos. Los sistemas de gestión energética evolucionaron durante los últimos años y algunos vehículos modernos administran con mayor eficiencia las funciones que permanecen activas.

Cómo reducir la pérdida de autonomía mientras el auto está estacionado

Aunque el consumo fantasma no suele representar una preocupación importante durante una noche, puede adquirir mayor relevancia cuando un vehículo permanece sin utilizarse durante varias semanas.

Para minimizarlo, una de las primeras recomendaciones es desactivar las funciones de vigilancia o monitoreo continuo cuando no resulten necesarias.

En los modelos que cuentan con sistemas similares al modo Centinela, apagarlos puede contribuir a reducir el consumo durante el estacionamiento.

También resulta conveniente evitar las consultas innecesarias y reiteradas desde las aplicaciones móviles, especialmente cuando estas acciones impiden que determinados sistemas del vehículo entren en reposo.

Otro aspecto importante es el nivel de carga con el que se deja estacionado el automóvil.

No es recomendable guardar un eléctrico durante períodos prolongados con la batería prácticamente descargada, ya que el consumo de los sistemas auxiliares podría reducir todavía más la energía disponible.

En este sentido, los fabricantes establecen recomendaciones específicas para el almacenamiento y los niveles de carga adecuados según cada modelo.

Tesla, por ejemplo, aconseja mantener conectado el Model 3 cuando no se utiliza, especialmente si permanecerá detenido durante varias semanas. De esta manera, el vehículo puede administrar sus necesidades energéticas sin depender exclusivamente de la carga almacenada.

De todos modos, esta indicación debe aplicarse siguiendo las recomendaciones del fabricante, ya que no todos los vehículos eléctricos tienen las mismas condiciones de mantenimiento y almacenamiento.

El fenómeno también permite comprender que la autonomía indicada en el tablero no depende únicamente de los kilómetros recorridos. Las condiciones climáticas, el funcionamiento de los sistemas electrónicos y los hábitos de uso pueden modificar la energía disponible.

Para quienes están evaluando comprar su primer auto eléctrico, conocer estas particularidades resulta importante para planificar la recarga y evitar sorpresas después de varios días sin utilizarlo.

En definitiva, que un vehículo eléctrico pierda una pequeña cantidad de batería mientras está estacionado es un comportamiento normal. La clave está en identificar qué sistemas permanecen activos, seguir las indicaciones del fabricante y administrar correctamente la carga cuando el automóvil no va a utilizarse durante un período prolongado.