Toyota fabricará dos Papamóviles en Zárate para los traslados del papa León XIV: cómo son + Agregar ámbito en









Los vehículos serán fabricados con especificaciones del Vaticano para cubrir la itinerario del pontífice por Buenos Aires y Córdoba.

Toyota producirá el papamóvil

La automotriz Toyota Argentina asumirá la producción de dos unidades especiales que funcionarán como el medio de transporte oficial del papa León XIV durante su próxima estadía en el país, prevista del 8 al 11 de noviembre.

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Los vehículos, desarrollados sobre la estructura de la camioneta Hilux en la planta bonaerense de Zárate, están siendo acondicionados según las directivas de seguridad solicitadas por la Santa Sede.

Visita del Papa: un recorrido multitudinario por el país Las unidades serán entregadas en calidad de donación por la firma japonesa, que ya cuenta con antecedentes de colaboración con la Iglesia tras la creación del recordado Mirai a hidrógeno utilizado por Francisco I en Japón.

León XIV visitará el país del 8 al 11 de noviembre. Vatican News La fabricación de dos ejemplares responde a la necesidad logística de cubrir una intensa agenda de compromisos que incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, recorridas en Claypole, presentaciones en la provincia de Córdoba y una misa final en la Basílica de Luján.