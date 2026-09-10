De la nafta al enchufe: la venta de autos eléctricos crecerá al 30% en Argentina para 2031 + Agregar ámbito en









El estudio revela que, pese al salto exponencial de los modelos a batería, el parque automotor de combustión seguirá representando más del 95% del total circulante.

Los autos eléctricos cobran protagonismo en el país Pexels

El sector automotor argentino enfrenta un cambio de época impulsado por nuevas normativas de importación y un viraje en la preferencia de los consumidores.

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Según las proyecciones elaboradas por ACARA, la venta de vehículos electrificados (que engloba a los híbridos autorecargables, mild-hybrid, híbridos enchufables y 100% eléctricos) pasará de representar un 16,2% a fines de 2026 a un 30% del total de las ventas de 0km en 2031.

El verdadero punto de inflexión del mercado se consolida durante este año: en un contexto donde los patentamientos generales estiman una retracción interanual del 16% (con unas 512.000 unidades proyectadas), la comercialización de modelos con motores eléctricos no solo sostiene su volumen, sino que escaló al 15,7% de las ventas registradas entre enero y agosto.

Este fenómeno responde principalmente al cupo de arancel cero establecido por el Decreto 49/2025, que permitió la entrada masiva de unidades enchufables importadas.

Desafío en infraestructura y retraso frente a la región A pesar del impulso en los salones de venta, la renovación efectiva de las calles avanza a un ritmo mucho más pausado. Para 2031, el parque automotor total alcanzará los 17,2 millones de unidades, de los cuales el 95,3% continuará utilizando nafta o diésel.

A pesar del impulso en los salones de venta, la renovación efectiva de las calles avanza a un ritmo mucho más pausado. Para 2031, el parque automotor total alcanzará los 17,2 millones de unidades, de los cuales el 95,3% continuará utilizando nafta o diésel. Imagen de Inteligencia Artificial Esta masa de vehículos tradicionales provocará que la demanda de combustibles líquidos crezca un 14,5% hacia el final del período, mientras que el consumo eléctrico para movilidad se multiplicará por 11,3, alcanzando los 322 GWh anuales. El cuello de botella más crítico para sostener esta transición reside en los cargadores. Con una flota enchufable (BEV y PHEV) proyectada de casi 298.000 unidades para 2031, la Argentina requerirá instalar cerca de 30.000 puntos de carga públicos para alinearse con los parámetros internacionales de 10 vehículos por cargador. Actualmente, el país cuenta con apenas 318 estaciones de recarga operativas —con un déficit estructural de un cargador cada 61 autos— y exhibe una pronunciada centralización geográfica: más del 70% de los puntos de carga y el 38,5% de la flota enchufable se concentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana.