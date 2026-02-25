El Jeep Commander se renueva: más equipamiento, motor Hurricane y ADN 4x4 + Seguir en









El renovado modelo suma rediseño exterior, más equipamiento y nuevas soluciones tecnológicas, manteniendo su perfil familiar con auténtica capacidad off-road.

El nuevo Jeep Commander ya está disponible en el país

El Jeep Commander 2026 inicia una nueva etapa en el mercado regional con una actualización profunda en diseño, tecnología y seguridad. Desarrollado y producido íntegramente en América del Sur, el modelo —que ya superó las 70.000 unidades vendidas desde su lanzamiento en 2021— se consolida como uno de los referentes del segmento de SUV grandes en Argentina.

Rediseño exterior y mejoras en confort del nuevo Jeep Commander La actualización estética incluye nuevos faros LED, parrilla frontal renovada con las clásicas siete ranuras de Jeep, paragolpes delantero rediseñado y una firma lumínica trasera LED continua que aporta mayor sofisticación. También estrena diseños de llantas exclusivos según versión.

En el habitáculo, las versiones Overland y Blackhawk incorporan cámara 360°, optimizando maniobras urbanas y conducción fuera del asfalto. Además, toda la gama adopta el nuevo rotary shifter, un selector de cambios giratorio que reemplaza la palanca tradicional y mejora la ergonomía.

Tecnología y seguridad avanzada El modelo mantiene de serie un completo paquete ADAS Nivel 2, con funciones como alerta de colisión con frenado autónomo, monitoreo de punto ciego, mantenimiento de carril, control de velocidad crucero adaptativo y detección de fatiga, entre otros asistentes.

Suma también tablero digital configurable de 10,25", central multimedia de 10,1" con integración de Alexa y páginas específicas de información Off-Road.

Dos motores y espíritu aventurero El Commander ofrece dos opciones mecánicas: T270 : 175 CV, 270 Nm, caja automática de 6 marchas y tracción 4x2.

Hurricane4 2.0T: 272 CV y 400 Nm, con caja automática de 9 velocidades, tracción 4x4 Jeep Active Drive Low, selector de terrenos y control de descenso (HDC). Acelera de 0 a 100 km/h en 7 segundos. La versión Blackhawk agrega Performance Pages, con datos en tiempo real de presión de turbo, potencia, torque y fuerzas G. Garantía y precios en la Argentina El SUV ofrece 3 años o 100.000 km de garantía, servicios cada 12.000 km o 1 año y asistencia 24 horas. Precios sugeridos: Jeep Commander Limited T270 AT6 4x2 : $68.500.000

Jeep Commander Overland GME 2.0 AT9 4x4 : $83.230.000

Jeep Commander Blackhawk GME 2.0 AT9 4x4: $83.950.000 Con esta evolución, Jeep refuerza su posicionamiento en el segmento, combinando diseño, tecnología y auténtica capacidad 4x4.